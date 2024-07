Tygodniowy horoskop finansowy dla Byka

Wisielec, As denarów, Paź kielichów.

W tym tygodniu będziesz przedsiębiorczy i pomysłowy. W pracy na etacie bez problemu ogarniesz to, co do ciebie należy i konsekwentnie będziesz pracował na swój sukces. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą wszędzie mile widziane dzięki czemu zdobędą cenne wiadomości. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny unikać kłótni o drobiazgi z potencjalnym pracodawcą, bo stracą doskonałą okazję na lukratywny wakat. W sprawach finansowych bądź dobrej myśli, jeśli masz kłopoty z kasą, bo szczęśliwe zbiegi okoliczności sprawią, że wkrótce one się skończą.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Byka

Odwrócony Rycerz mieczy, Księżyc, dziesiątka kielichów.

Lipcowa aura przyniesie ciekawe wydarzenia i imprezy, które sprawią, że trudno ci będzie skupić się na nudnych obowiązkach. W pracy na etacie będziesz szukał bardziej wolnego niż nowych motywacji. Nie miej do siebie pretensji, bo czasem trzeba odpuścić, żeby zregenerować siły. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny być bardziej obiektywne w ocenie konkurencji, aby z ich doświadczeń wyciągnąć to, co najlepsze dla nich. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powstrzymają się przed podjęciem nierentownej pracy. W sprawach finansowych będziesz realizował wcześniej postanowiony budżet.

Horoskop finansowy 123RF/PICSEL

Tygodniowy horoskop finansowy dla Bliźniąt

Sąd Boży, Królowa mieczy, Kochankowie.

Przed tobą pracowity tydzień. W pracy na etacie choć jesteś samodzielny i masz wszystko pod kontrolą, to warto zastanowić się, kto może ci pomóc i odciążyć nieco od nadmiaru obowiązków. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą mogą niepotrzebnie panikować, że firma nie może wyrwać się z zastoju, który ostatnio im dokucza. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na ciekawe propozycje zawodowe. W sprawach finansowych będziesz miał dobrą rękę do pieniędzy, ale w weekend zapragniesz luksusu i wygody, co może cię sporo kosztować.

Horoskop finansowy dla Raka

Ósemka kielichów, Słońce, czwórka mieczy.

Lipcowa aura przyniesie przypływ sił. W pracy na etacie wiele będzie się działo, ale nie martw się na zapas, bo ze wszystkim poradzisz sobie na czas. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą mogą widzieć problemy, tam gdzie ich nie ma, co spowolni rozwój firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zamiast wakatu otworzą własny biznes czym zaskoczą innych. W sprawach finansowych uważaj, aby pod wpływem emocji nie złożyć szalonych obietnic pożyczenia komuś twoich oszczędności. W weekend zajmiesz się swoim hobby, które przyniesie ci odprężenie.

Horoskop finansowy dla Lwa

Cesarz, odwrócona szóstka kielichów, szóstka buław.

Aura tego tygodnia przysłoni ci realny obraz pewnej sytuacji. W pracy na etacie nie podejmuj istotnych decyzji, bo szybko możesz pożałować, a nie da się już tego co postanowisz odwrócić. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą małymi kroczkami będą zbliżać się do wyznaczonych celów, jednak ich wrodzone lenistwo czasem będzie brało nad nimi górę. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą niezadowolone, bo ich wysiłek okaże się niewspółmierny do efektów. W sprawach finansowych nie bierz na siebie skomplikowanych wydatków.

Horoskop finansowy na nowy tydzień 123RF/PICSEL

Horoskop finansowy dla Panny

Siła, trójka denarów, Rycerz buław.

W tym tygodniu znajdziesz czas na to, co lubisz robić. W pracy na etacie możesz nie mieć ochoty na nużące obowiązki i za wszelką cenę będziesz starał się z nich wymigiwać biorąc na siebie coś innego. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą powinny pomyśleć czy muszą wszystko robić same, a może warto komuś zlecić, to czego nie lubisz i poświęcić wolny czas na zupełnie inne projekty. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą bywać na rozmowach. W sprawach finansowych mimo tego, że jesteś oszczędny to dokuczać ci będzie poczucie posiadania mniejszej gotówki niż kiedyś.

Horoskop finansowy dla Wagi

Odwrócona czwórka buław, Diabeł, czwórka denarów.

Już od samego poniedziałku Twoje myśli zaprzątną zawodowe sytuacje. W pracy na etacie uważaj, abyś nie przejął obowiązków kogoś, kto nie zamierza się napracować, ale potrafi manipulować innymi. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą rozmyślać o możliwych działaniach mających na celu przyspieszenie rozwoju firmy. W piątek szybko załatwisz różne sprawy, które już od jakiegoś czasu czekały w kolejce. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą zaskoczone obrotem spraw. W sprawach finansowych warto skupić się na tym, co najważniejsze i nie wydawać więcej niż to konieczne.

Horoskop finansowy dla Skorpiona

Pustelnik, Sprawiedliwość, odwrócony Król kielichów.

W tym tygodniu wszystko będzie Ci się wiodło zgodnie z twoimi oczekiwaniami. W pracy na etacie możesz liczyć na szybkie załatwienie spraw i realizacje zawodowych planów bez większych problemów. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą będą zawierać ciekawe znajomości zawodowe, które zainspirują ich do realizacji marzeń. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny zorganizować spotkanie ze znajomymi sprzed lat, którzy mogą im pomóc w ich zawodowej karierze. W sprawach finansowych bądź twardy i nie ulegaj własnym słabościom.

Sprawdź swój horoskop finansowy 123RF/PICSEL

Horoskop finansowy dla Strzelca

Król buław, odwrócona dziewiątka buław, szóstka denarów. Czeka cię tydzień pełen pozytywnych wrażeń. W pracy na etacie uporasz się z problemami, ale pamiętaj o tym, aby nie popełniać dwa razy tych samych błędów, bo będzie ci o wiele ciężej. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą czekać na odpowiedni moment, aby wbić się w rynek z nową propozycją. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny pilnować swoich sekretów, bo ktoś ich uprzedzi i sprzątnie sprzed nosa dobrą propozycję. W sprawach finansowych będziesz żyć spokojnym rytmem i nie wydasz więcej niż masz to zaplanowane.

Horoskop finansowy dla Koziorożca

Koło fortuny, dziesiątka mieczy, odwrócona trójka buław.

W tym tygodniu ogarnie cię buntowniczy nastrój. W pracy na etacie wdasz się w dyskusje, które mogą skończyć się awanturą, jeśli ktoś nie będzie popierał twego zdania. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą zrobią wszystko, co możliwe aby wyprzedzić konkurencję i jest szansa na to, że im się to uda. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zamiast szukać pracy zajmą się swoim hobby, które przyniesie im dodatkowy zarobek. W sprawach finansowych możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności, gdzie pieniądze jakoś będą do ciebie lgnęły.

Horoskop finansowy dla Wodnika

Ósemka buław, odwrócony Rycerz denarów, As mieczy.

Lipcowa aura pomoże ci szukać sprzymierzeńców do pokonywania codziennych problemów. W pracy na etacie ważna będzie samodyscyplina, żeby poradzić sobie z nadmiarem obowiązków, którymi zostaniesz obciążony. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą będą rozpoczynać nowe przedsięwzięcia mające zapewnić im wyższe wpływy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia rozpoczną wakat całkowicie odmienny od wykształcenia. W sprawach finansowych warto zachować zdrowy rozsądek i na zakupach kupować tylko to, co jest potrzebne.

Horoskop finansowy dla Ryb

Paź denarów, Głupiec, odwrócona Gwiazda.

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie nagłej zmianie planów. W pracy na etacie będziesz mieć czas na wszystko i wcale nie będzie ci się śpieszyć, aby wykazać się bardziej niż inni. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą pozbędą się ciągnących od tygodni spraw, dzięki czemu praca w firmie stanie się łatwiejsza. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny zrobić porządki we własnym cv. W sprawach finansowych odkryjesz nowe możliwości zarobkowania pod warunkiem, że zaangażujesz się w to, co trzeba będzie zrobić, aby zarobić większą gotówkę.