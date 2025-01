Melisa – pochodzenie i znaczenie imienia

Melisa to imię o greckim rodowodzie, a można je przetłumaczyć jako "pszczoła". To piękne i symboliczne znaczenie przywołuje na myśl pracowitość i zdolność do tworzenia czegoś wartościowego. Zupełnie tak, jak pszczoły wytwarzają miód.

Jakie są kobiety o imieniu Melisa?

Melisa to kobieta o zaraźliwej energii i pozytywnym nastawieniu do życia. Jest otwarta na nowe doświadczenia i zawsze gotowa na przygodę. Jej niezależność i konstruktywne podejście do problemów sprawiają, że jest cenioną towarzyszką i wsparciem dla swoich bliskich. Te cechy przydają się także w pracy.

Obecność Melisy działa kojąco na otoczenie. Jest ciepła, czuła i chętna do pomocy. Jej przyjacielskie usposobienie i poczucie humoru przyciągają ludzi. Ona sama dba o to, by każdy w jej towarzystwie czuł się dobrze. Kobieta o tym imieniu często przywiązuje również dużą wagę do wyglądu. Przez to niektórym wydaje się nieco próżna, jednak to bardzo mylne skojarzenie! Tu chodzi przede wszystkim o dobre samopoczucie. Przeczytaj, jak dbać o siebie, by być szczęśliwym i dawać szczęście innym!

W pracy Melisa jest sumienna i odpowiedzialna. Zdrowy perfekcjonizm i skrupulatność sprawiają, że każde zadanie wykonuje z najwyższą starannością. Jest również osobą twórczą, często obdarzoną talentem artystycznym.

Melisa – idealny zawód dla tej numerologicznej piątki

Melisa jest numerologiczną piątką. Odnajdzie się w zawodach wymagających zamiłowania do podróży i kontaktu z ludźmi. Może to być praca w branży artystycznej, turystycznej czy związanej z organizacją wydarzeń. Zdolności interpersonalne i empatia otwierają przed nią drzwi do kariery w sektorze usług, edukacji oraz pomocy społecznej.

Melisa - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Melisa nosiły 942 kobiety. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 818 (31 stycznia 2023) i 677 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) imię Melisa otrzymało 55 dziewczynek. Rok wcześniej 81. Największe zainteresowanie odnotowano w województwie śląskim (15), a najmniejsze w opolskim i warmińsko-mazurskim - tam zarejestrowano je po 2 razy.

Kiedy są imieniny Melisy?

Melisa może świętować swoje imieniny 21 września.

Jak można zdrabniać imię Melisa?

Imię Melisa można zdrabniać na wiele sposobów, takich jak: Mel, Meli, Meluśka, Melcia, Melunia.

Znane kobiety o imieniu Melisa

W zależności od języka, imię Melisa może przybierać różne formy, takie jak Melissa (angielski, włoski, hiszpański) lub Mélissa (francuski). Wśród znanych kobiet, które je noszą są zarówno aktorki, piosenkarki, jak i dziennikarki, np.:

Melissa Sue Anderson - amerykańska aktorka,

Melissa Etheridge - amerykańska piosenkarka i autorka tekstów, zdobywczyni dwóch nagród Grammy,

Melissa Leo - amerykańska aktorka, laureatka Oscara za rolę drugoplanową w filmie "Fighter"

