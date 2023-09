Oni do siebie nie pasują! Najgorsze pary znaków zodiaku - tworzą toksyczne związki

Spis treści: 01 Jakie zodiakalne pary wg astrologów nie pasują do siebie?

02 Najgorsza para dla Barana to Byk

03 Najgorsza para dla Bliźniąt to Koziorożec

04 Najgorsza para dla Byka - Bliźnięta

05 Najgorsza para dla Raka to Wodnik

06 Najgorsza para dla Lwa to Skorpion

07 Najgorsza para dla Panny to Ryby

08 Najgorsza para dla Wagi to Panna

09 Najgorsza para dla Skorpiona - Lew

10 Najgorsza para dla Strzelca - Ryby

11 Najgorsza para dla Koziorożca to Waga

12 Najgorsza para dla Wodnika to Byk

13 Najgorsza para dla Ryb - Baran

Sama miłość to za mało - wszyscy o tym wiemy. Najgorętsze nawet uczucie nie wytrzyma pod naporem nieporozumień związanych z codziennym życiem, z różnicą charakterów nie do pogodzenia czy z odmiennymi poglądami na kluczowe w życiu sprawy, jeśli nie włożymy w to pracy. I to często naprawdę ciężkiej. Pytanie, czy za wszelką cenę warto? Jak czy poza latami poszukiwań, prób i błędów, możemy liczyć na jakąś pomoc - drogę na skróty? Z delikatną pomocą przychodzi nam astrologia, która poprzez analizę unikalnych cech każdego ze znaków zodiaku, potrafi odpowiedzieć na palące pary pytanie: czy my w ogóle do siebie pasujemy?

Oczywiście w żadnym razie nie można się tym sugerować, podejmując decyzje - chodzi o delikatną podpowiedź, na co tak naprawdę zwrócić uwagę. Pamiętajmy, horoskop horoskopem, a życie życiem. Każdy z nas jest inny.

Jakie zodiakalne pary wg astrologów nie pasują do siebie?

Najgorsza para dla Barana to Byk

Baran i Byk są świetnymi przyjaciółmi, ale jeśli chodzi o romantyczne relacje to fatalne połączenie. Z jednej strony mamy kogoś, kto zawsze musi postawić na swoim i nie może znieść bycia na drugim planie. Z drugiej strony mamy upartego Byka, który nie może znieść, gdy jego pomysły są kwestionowane, zwłaszcza jeśli ta druga osoba może mieć rację. Kiedy ta dwójka spotyka się, tworzą szczególnie toksyczną kombinację ludzi, którzy uwielbiają dawać rady, ale nie potrafią ich przyjmować. Co gorsza, gdy związek się skończy, Baran powróci do starych nawyków i spróbuje uciec, podczas gdy Byk będzie deptać mu po piętach i żądać wyjaśnień. Błędne koło.

Najgorsza para dla Bliźniąt to Koziorożec

To dziwaczna para, a nie uroczy zakochani z sitcomu o Ameryce lat 70. Kiedy kochające zabawę Bliźnięta nawiążą związek z pilnymi Koziorożcami, tworzącymi listy rzeczy do zrobienia, rezultat może być tylko katastrofą. Bliźnięta lubią spontaniczność, a Koziorożce nią gardzą, co oznacza, że prawie niemożliwe jest zaplanowanie randki, na której oba te znaki będą zadowolone. O ile Koziorożce chcą dotrzeć do restauracji dziesięć minut wcześniej (bo tak jest napisane w rezerwacji!), o tyle Bliźnięta wolałyby całkowicie pominąć kolację i przejść się po parku. Pragnienia jednej osoby czynią drugą całkowicie nieszczęśliwą? To jest definicja toksyczności.

Najgorsza para dla Byka - Bliźnięta

Byk i Bliźnięta są do siebie niedopasowane niemal pod każdym względem, szczególnie w kwestii cierpliwości. Byk znany jest z tego, że potrafi przeczekać niemal każdą sytuację, Bliźnięta potrzebują ciągłych zmian i stymulacji. Może to prowadzić do jednego z tych związków, w których jedno robi wszystko, co w jego mocy, aby drugie z nimi zerwało, ale to drugie jest cierpliwe i wierzy, że wszystko się ułoży. Ostatecznie oba znaki marnują czas.

Najgorsza para dla Raka to Wodnik

Rak i Wodnik to znaki zaprogramowane, aby kłócić się na praktycznie każdym poziomie. Rak nienawidzi być poprawiany, a Wodnik uwielbia poprawiać. Rak pragnie niezależności, podczas gdy Wodnik ceni działania grupowe i życie we wspólnocie. Rak nie pragnie niczego bardziej niż zostać w domu i oglądać Netflixa, a Wodnik nie pragnie niczego bardziej niż tego, aby "domem" był namiot w Himalajach. Jakakolwiek relacja między nimi grozi eksplozją potoku oskarżeń, że jedna strona jest zbyt sztywna, a druga zbyt wyluzowana. Po co ci to?



Najgorsza para dla Lwa to Skorpion

Skorpiony lubią spędzać dni, koncentrując się na najważniejszych pytaniach życiowych, Lwy natomiast potrzebują partnera, który skupi się na jednej i tylko jednej rzeczy: na nich. Lwy czują się najważniejsze i uważają, że zasługują na wiele uwagi i pochwał, podczas gdy Skorpiony niechętnie rozdają pochwały, chyba że naprawdę uważają, że ktoś zasłużył. Co gorsza, Lew nie ma problemu z szukaniem pochwał i uwagi gdzie indziej, co doprowadza do szaleństwa notorycznie zazdrosnego Skorpiona. Ta para jest jedną z najbardziej toksycznych w zodiaku.

Najgorsza para dla Panny to Ryby

Toksyczność pary Panna-Ryby sprowadza się do jednego głównego konfliktu: Panna chce, aby Ryby wyciągnęły głowę z chmur, a Ryby chcą, aby Panna dołączyła do nich i bujała razem z nimi w obłokach. Panna i Ryby to kolejna para, która naprawdę świetnie sprawdza się jako przyjaciele, podejście przyciągające przeciwieństwa ma mniejsze szanse powodzenia w romantycznym związku, w którym oboje prawdopodobnie skończą sfrustrowani. Który marzyciel chciałby zostać wyciągnięty ze swojego fantazji, żeby porozmawiać o rachunkach? Która praktyczna osoba chce spędzić 20 minut na roztrząsaniu najnowszego snu swojego partnera o klaunach? Najlepiej, żeby ta dwójka pozostała tylko przyjaciółmi.

Najgorsza para dla Wagi to Panna

To jedna z tych sytuacji, w których każdy wydobywa z drugiego to, co najgorsze. Krytyczna Panna może naprawdę wejść do głowy Wagi, a plotkarska strona Wagi ma tendencję do sprawiania, że Panna jej nie ufa. Oba znaki są także wielkimi gadułami, ale żadne z nich nie lubi oddawać komuś głosu, co oznacza, że prawdopodobnie spędzą cały obiad, rozmawiając o sobie. Oboje mają tendencję do denerwowania drugiego, co może prowadzić do toksycznych zachowań.

Najgorsza para dla Skorpiona - Lew

Zauważcie, to działa w dwie strony. Czy ich wzajemne oddziaływanie jest aż tak silne. Arogancja Lwa będzie dla Skorpiona zbyt duża, co doprowadzi do niemal ciągłych starć między nimi. Biorąc pod uwagę wybuchowy charakter emocjonalny obu znaków, prawdopodobnie będzie to para, która wdaje się w awantury w miejscach publicznych. Ich toksyczność może wpłynąć na ich relacje z przyjaciółmi, którzy nie są zachwyceni koniecznością słuchania, jak po raz piętnasty kłócą się o to, kto pierwszy zadzwonił po pierwszej randce.



Najgorsza para dla Strzelca - Ryby

Jedną z cech Ryb jest ich zdolność do pielęgnowania w sobie urazy przez bardzo długi czas, podczas gdy Strzelec jest znakiem niezwykle wyrozumiałym. Strzelec nie zrozumie, dlaczego Ryby chcą powtórzyć kłótnię sprzed dwóch miesięcy, a Ryby uważają, że Strzelec nie ceni ich uczuć. Prowadzi to do wielu niekończących się kłótni, które powtarzają się co najmniej raz w miesiącu, ponieważ nigdy nie są tak naprawdę rozstrzygnięte (czyli absolutnie najgorsze rodzaje awantur).

Najgorsza para dla Koziorożca to Waga

Zarówno Koziorożec, jak i Waga lubią seks i uważają, że jest ważny w ich życiu, ale jest mało prawdopodobne, aby stworzyli więź seksualną, ponieważ po prostu... nie ma między nimi chemii. Ta dwójka najprawdopodobniej zacznie jako przyjaciele, a wejdą w związek tylko po to, by zdać sobie sprawę, że czegoś temu związkowi brakuje. Koziorożcowi może być również trudno rozmawiać z Wagą, co prowadzi do związku, w którym dominuje nuda.

Najgorsza para dla Wodnika to Byk

Nie można się bardziej różnić. Byk będzie chciał, aby Wodnik siedział z nim w domu, co Wodnika po prostu ogranicza i frustruje. Wodnik błądzi myślami gdzieś daleko, co doprowadza potrzebującego atencji Byka do szaleństwa i zwiększa prawdopodobieństwo, że ktoś (prawdopodobnie Byk) odejdzie ze złamanym sercem. No chyba tego nie chcesz?

Najgorsza para dla Ryb - Baran

Ryby nienawidzą, gdy ktoś im mówi, co mają robić, a Baran nie kocha niczego bardziej niż odgrywania roli lidera. Może to prowadzić do bardzo wybuchowej relacji, w której oboje próbować będą przejąć kontrolę nad nawet najdrobniejszymi rzeczami. Nawet wybór restauracji będzie niemożliwy. Ponadto tendencje Barana do czasami wkładania kija w mrowisko, sprawi że Ryby będą wiecznie obrażone. Bez sensu.