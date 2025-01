Stefa to żeńskie imię, powstałe jako zdrobnienie od imienia Stefania . Wywodzi się z języka greckiego i oznacza wieniec, znak zwycięstwa.

Stefa to rzadko stosowane w Polsce imię. W 2022 roku otrzymało je tylko sześć dziewczynek. W 2023 i 2024 roku nie urodziła się żadna, której by je nadano.

Stefa to kobieta opanowana i nieco wycofana 123RF/PICSEL

W jaki inny sposób można zwracać się do kobiety o imieniu Stefa? Do popularnych zdrobnień należą takie określenia jak:

Stefa to kobieta opanowana i nieco wycofana. Jednocześnie jest wrażliwa i ma nieograniczone pokłady wyobraźni. Sprawy materialne nie są dla niej istotne. Najważniejszymi wartościami są dla niej rodzina i przyjaciele oraz możliwość ciągłego rozwoju.

Stefa to numerologiczna trójka. Jest optymistycznie nastawiona do życia, choć stara się we wszystkim zachować umiar. Umiejętnie wykorzystuje wiedzę, którą nabyła przez lata życia. Uczy się na własnych błędach i stara się nie słuchać złych doradców.