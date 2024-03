Osoby z takim kolorem oczu są skazane na bogactwo. To ich klucz do sukcesu

Naukowcy nie mają wątpliwości, kolor oczu mocno odnosi się do konkretnych cech charakteru, którymi poszczycić mogą się ich posiadacze. Jeden z nich zdaje się być jednak szczególnie ceniony. Ma bowiem zapewniać szczęśliwe, pełne dostatku życie, a na obdarowane nim osoby zsyłać tendencję do bogacenia się. To prawdziwy klucz do sukcesu.

Zdjęcie Masz taki kolor oczu? To twój klucz do sukcesu. Szczęście gwarantowane / 123RF/PICSEL