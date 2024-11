Będzie "rekompensata za drożyznę". Emerytów czeka miły zastrzyk gotówki

Dziennik "Fakt" dotarł do prognoz, dotyczących przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent. Z pierwszych przecieków z rządu wynika, że marcowa podwyżka wyniesie 5,82 proc. Mimo to, seniorzy wątpią czy zrekompensuje ona wciąż rosnące koszty ich życia.

Rząd poinformował, że najbliższa waloryzacja emerytur i rent będzie miała miejsce 1 marca 2025 roku. Dziennik "Fakt" zwrócił się do resortu finansów z prośbą o aktualne założenia, które pozwolą wyliczyć możliwy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Wynika z nich, że przyszłoroczna waloryzacja wyniesie 5,82 proc.

Podwyżki będą procentowe, co oznacza, że premiowani będą emeryci z wyższymi świadczeniami. Kto ma niewysoką emeryturę, ten nie skorzysta na waloryzacji.

Minimalna emerytura wynosi obecnie 1780,96 złotych brutto (1620 zł i 67 gr na rękę). Dziennik podaje, że po podwyżce wzrośnie do 1884 zł i 61 gr (1715 zł na rękę). Emeryt, który pobiera obecnie 2000 zł brutto (1810 na rękę) otrzyma po podwyżce 1925,92 zł netto, a senior otrzymujący dziś 2500 zł (2275 zł na rękę), będzie mógł liczyć na 2390,01 netto. Emerytura wynosząca obecnie 3500 zł (3065 zł netto) wzrośnie do 3225, 89 zł netto, a świadczenie w wysokości 4000 zł brutto (3460 zł netto) wzrośnie do 3643,89 zł na rękę.