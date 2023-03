Spis treści: 01 Horoskop na 31 marca 2023 r. - BARAN

02 Horoskop na 31 marca 2023 r. - BYK

03 Horoskop na 31 marca 2023 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na 31 marca 2023 r. - RAK

05 Horoskop na 31 marca 2023 r. - LEW

06 Horoskop na 31 marca 2023 r. - PANNA

07 Horoskop na 31 marca 2023 r. - WAGA

08 Horoskop na 31 marca 2023 r. - SKORPION

09 Horoskop na 31 marca 2023 r. - STRZELEC

10 Horoskop na 31 marca 2023 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na 31 marca 2023 r. - WODNIK

12 Horoskop na 31 marca 2023 r. - RYBY

Horoskop na 31 marca 2023 r. - BARAN

Na twojej drodze pojawi się dziś wyjątkowa osoba. Bardzo szybko złapiesz z nią kontakt i znajdziecie mnóstwo wspólnych punktów. Ale to spotkanie nie będzie przypadkowe. Stoi przed tobą zadanie do wykonania, a z tą osobą będziesz miał bardzo ważna życiową lekcję do przepracowania. To może być prawdziwa przyjaźń albo i co więcej. Wszystko zależy od ciebie.

Horoskop na 31 marca 2023 r. - BYK

Możesz dziś już iść do pracy spokojnie. Kryzys, już z rana, w twoim związku został zażegnany. Na szczęście dla was obojga. Ponownie się do siebie zbliżycie i będzie jeszcze bardziej intensywnie niż było. W ten sposób zaczniecie budować prawdziwą i trwałą relację partnerską. Pamiętajcie tylko by uczyć się na swoich własnych błędach.

Horoskop na 31 marca 2023 r. - BLIŹNIĘTA

Cały dzisiejszy dzień poświecisz pracy, a będzie sporo się działo i dużo do zrobienia. Ale to dobrze, bo nawet się nie obejrzysz, a dzień szybko zleci. Będziesz bardzo zaangażowany w działania, bo trzeba oddać projekt, a ty jesteś bardzo obowiązkowy i nie oddasz go, dopóki wszystko nie zostanie zamknięte na ostatni guzik. Szef widzi takie działanie i na pewno odpowiedni ciebie wynagrodzi.

Horoskop na 31 marca 2023 r. - RAK

Możesz spodziewać się nagrody finansowej za swoje działania na rzecz firmy. Twoje zaangażowanie zostało docenione przez szefostwo. Tym samym dałeś się poznać jako osoba obowiązkowa i prawdziwie zaangażowana w to, co robisz. Twoje działania przynoszą zadowolenie i służą za przykład innym, jak należy wykonywać obowiązki służbowe.

Horoskop na 31 marca 2023 r. - LEW

Nie dość, że wstałeś dziś lewą nogę, to na dodatek twoje samopoczucie jest fatalne. Odczuwasz bóle głowy w obrębie zatok, a i uszy, i oczy też wołają o to, by się nimi zainteresować. Może to wynik zbyt wysokiego ciśnienia? Kiedy ostatnio je mierzyłeś? Zacznij bacznie przyglądać się swojemu zdrowiu, bo nic dobrego nie ma w jego złym stanie. Dobre zdrowie to zadowolenie z życia, a przecież tego właśnie chcesz.

Horoskop na 31 marca 2023 r. - PANNA

Samo się nic nie zrobi. Niech ta życiowa maksyma towarzyszy ci dziś przez cały dzień. Po prostu musisz działać i sam tworzyć swoją własną rzeczywistość. Dzień wykorzystaj na twórcze działania, przydadzą się one w niedalekiej zawodowej przyszłości. Unikaj tylko ryzyka w działaniu i nie rób niczego pod wpływem emocji, bo one dziś dla ciebie będą złym doradcą.

Horoskop na 31 marca 2023 r. - WAGA

Dziś musisz odrobić lekcje z samoświadomości. Uświadom sobie zatem fakt, że poprzez własne myśli, działania, emocje przyciągasz do siebie konkretne osoby oraz sytuacje. Tak naprawdę tu wiele zależy od ciebie. Jeśli myślisz negatywnie, to takie sprawy przyciągniesz. Podobnie jest z osobami. Jeśli natomiast negatyw zamienisz na pozytyw, to już będzie zupełnie inaczej. Lepiej. Czy lekcja już odrobiona?

Horoskop na 31 marca 2023 r. - SKORPION

Dziś będziesz miał nieodpartą ochotę iść do klubu, by szukać potencjalnych znajomości, a może i randek. Niestety, nie poznasz nikogo, kto spełni twoje oczekiwania. Każdy chce czuć się kochany i spełniony. Dziś nie jest twój dzień, dlatego lepiej zostań w domu. Jeśli wyjdziesz w celu poszukiwań przeżyjesz rozczarowanie, który zaboli bardziej niż dotychczas.

Horoskop na 31 marca 2023 r. - STRZELEC

Zaczynasz sobie zdawać sprawę, że tkwisz w relacji, która przestała dawać ci spełnienie. Irytujesz się w niej z byle powodu i masz wrażenie, że za chwilę skoczycie sobie do gardeł. Niestety, wciąż brak ci odwagi do podjęcia rozmowy. Jeśli tego nie zrobisz. nic się nie zmieni na lepsze. Zadaj sobie więc pytanie, czego tak naprawdę oczekujesz od partnera i czy to otrzymujesz? A co, jeśli tak nie jest?

Horoskop na 31 marca 2023 r. - KOZIOROŻEC

Wreszcie możesz powiedzieć, że osiągnąłeś sukces. Ale wiedz, że to dopiero początek. Długo na to pracowałeś i masz w kieszeni tę pozycję lidera, prawdziwie na nią zasługujesz. Postaw sobie teraz pytanie, co dalej? Pojawią się nowe propozycje zadań, a wraz z nimi szansa na kierowanie zespołem. Oczywiście musisz przyjąć tę propozycję. To początek czegoś zupełnie nowego.

Horoskop na 31 marca 2023 r. - WODNIK

To, co dziać się będzie dziś w pracy, przełoży się na twój stan posiadania. Zakończone projekty, zostaną opłacone przez kontrahentów i będziesz mógł cieszyć się z przypływu gotówki. Część z tego koniecznie zainwestuj w dalszy rozwój, a część przeznacz na swoje własne przyjemności. Też ci się należy. Nie samą pracą żyje człowiek.

Horoskop na 31 marca 2023 r. - RYBY

Od samego rana będziesz miał bardzo refleksyjny dzień. To nie będą pozytywne wibracje. Coś, od dłuższego już czasu dzieje się z tobą, co wywołuje taki melancholijny stan. To nie do końca dobrze. Może to oznaka nieuświadomionej depresji albo ogólnego spadku nastroju? Może to zwyczajne przesilenie wiosenne, które też może wpływać na samopoczucie? Zbadaj to koniecznie.