Byk (20 kwietnia - 20 maja): Czas obudzić się do życia… i miłości

Byki, wy to potraficie czekać. Czasem aż za długo. Ale tej wiosny - i tej Wielkanocy - coś w was wreszcie pęknie, a serca zabiją mocniej.

Dla Byków te święta mogą być początkiem nowego rozdziału w miłości. Czy to flirt z sąsiadem, tajemnicza wiadomość od dawnej sympatii, czy może nieoczekiwane wyznanie kogoś, kogo się zupełnie nie spodziewaliście - uczucia będą unosić się i elektryzować w powietrzu.

Nie zdziwcie się, jeśli podczas spaceru z psem natraficie na kogoś, kto sprawi, że zapomnicie o tym, że przyszliście po prostu zaczerpnąć powietrza. Tak, takie rzeczy dzieją się właśnie wtedy, gdy Wenus postanowi się zająć waszym życiem emocjonalnym.

Dla Byków te święta mogą być początkiem nowego rozdziału w miłości Yaroslav Astakhov 123RF/PICSEL

Co jeszcze wyjątkowego dla Byków w Wielkanoc?

Kariera : Świąteczna rozmowa z ciocią z HR może nieoczekiwanie zaowocować propozycją pracy . Bądźcie czujni, nawet jeśli rozmowa zacznie się od "A jak tam praca, kochanie?".

Zdrowie : Energia wraca, chęć na wiosenne zmiany rośnie - może nawet zapiszecie się na jogę ? Albo przynajmniej zaczniecie chodzić po schodach, zamiast jeździć windą.

Wskazówka kosmiczna: Zaufajcie swojej intuicji. Tym razem to ona wie więcej niż wasz kalkulator Excel.

Rak (21 czerwca - 22 lipca): Czas rodzinnych cudów i emocjonalnych przełomów

Raki i Wielkanoc? To jak mazurek i lukier - idealne połączenie. Dla was, emocjonalnych domatorów, te święta to coś więcej niż dekoracje i święconka. To czas, kiedy możecie naprawdę poczuć, że jesteście na miejscu.

Ale uwaga! W tym roku Wielkanoc zafunduje wam coś, co może zmienić wasze spojrzenie na relacje rodzinne. I to niekoniecznie w stylu „kłótnia o majonez na sałatce jarzynowej”. Wręcz przeciwnie - możliwe pojednanie, niespodziewane rozmowy, a może i rodzinne tajemnice, które ujrzą światło dzienne. W pozytywnym sensie!

Dlaczego wyjątkowa?

Duchowość : Możecie poczuć silniejsze niż zwykle połączenie z tym, co niematerialne. Może to medytacja po śniadaniu, może spacer z mamą, może… wzruszenie przy "Alleluja" w wykonaniu kuzynki z gitarą.

Emocje: Będzie głęboko. Ale pięknie. I może nawet trochę oczyszczająco .Raki, wy dobrze wiecie, co to znaczy być „dla innych”. Tym razem inni będą dla was. To Wielkanoc, w której zrozumiecie, że nie trzeba wszystkiego dźwigać samemu .

Wskazówka kosmiczna: Jeśli ktoś wyciąga do was rękę - nie pytajcie „po co?”, tylko po prostu ją złapcie.

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia): Święta z przygodą i niespodzianką w tle

Strzelce, wy nigdy nie odpoczywacie jak normalni ludzie. Dla was "spokojne święta" brzmią jak groźba. Ale dobra wiadomość - ta Wielkanoc wcale nie będzie spokojna! Będzie... interesująca.

Ktoś zaproponuje wam świąteczny wyjazd last minute? A może sami wpadniecie na szalony pomysł i spędzicie święta w wersji "na spontanie"? Jedno jest pewne: nie będzie nudno.

Co jeszcze się może wydarzyć?

Nowe znajomości: Spotkanie, które może zaowocować nie tylko inspiracją, ale i współpracą (albo przynajmniej naprawdę fajnym Insta story).

Nowe perspektywy: Możliwe, że podczas śniadania wielkanocnego nagle doznacie olśnienia. "A może by tak rzucić wszystko i…?" - no właśnie. Może by tak?

Wielkanoc dla Strzelców to nie czas stania przy garach - to czas, by znów poczuć, że życie to przygoda. Nawet jeśli przygoda zaczyna się od... święconki.

Wskazówka kosmiczna: Nie odrzucajcie nietypowych propozycji. One mogą być początkiem czegoś wielkiego.

Które znaki zodiaku będą mieć szczęście w Wielkanoc? 123RF/PICSEL

Co łączy te trzy znaki?

Wbrew pozorom - bardzo wiele. Wszystkie trzy znaki zodiaku są teraz w ważnym momencie przemiany. Dla jednych to zmiana w sercu, dla innych w relacjach, jeszcze dla innych w podejściu do życia. Tegoroczna Wielkanoc nie będzie tylko okazją do podzielenia się jajkiem, lecz także do otworzenia oczu na to, co nas czeka później.

Byk odkryje, że zasługuje na więcej (nie tylko w miłości), Rak - że nie musi wszystkiego robić sam, a Strzelec - że święta mogą być początkiem nowej przygody, a nie tylko przystankiem w kalendarzu.

