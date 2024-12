Horoskop dzienny na 2 grudnia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy.

Horoskop dzienny dla Barana

Odwiedzi dziś ciebie przyjaciel, na którym będziesz mógł polegać. Przyjmij jego wsparcie, ponieważ sam sobie dziś nie poradzisz. Zgódź się na jego propozycje. a na pewno nie pożałujesz tej decyzji. Wreszcie będziesz miał dziś spokojny wieczór.

Horoskop dzienny dla Byka

Ktoś zaproponuje dziś tobie krótki wypad za miasto. Warto przystać na tę propozycję. To będzie podróż z atrakcjami, ale też pozwoli ona tobie spojrzeć z dystansem na pewne sprawy. Rozwiązanie problemu przyjdzie z najmniej spodziewanej strony.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Musisz dziś pewne sprawy przyjąć takimi, jakimi są. Nie masz na nie wpływu i nie ma też sensu dalsze się nimi zajmowanie. Nie szarp się. Nie rozdrapuj starych ran, a będzie to naprawdę udany dzień dla ciebie. Lepiej się zajmij czymś zupełnie nowym.

Wszystko o znakach zodiaku>>> 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny dla Raka

Będziesz dziś w bojowniczym nastroju, mimo że wiele spraw, dzięki układowi planet, rozwiąże się na twoją korzyść. Twoje pomysły zadziwią dziś osoby starsze w twojej pracy, które niechętnie garną się do nowości. Tym razem jednak wszystko to, co zaproponujesz właśnie im spodoba się najbardziej.

Horoskop dzienny dla Lwa

Dziś może wydarzyć się coś nowego oraz niespotykanego. Otworzą się przed tobą nowe możliwości i będzie to dobre dla ciebie. W porę to wykorzystasz i będzie to tylko twoje. Zawrzesz dziś znajomość z osobą, od której możesz się wiele nauczyć.

Horoskop dzienny dla Panny

Dziś twoja intuicja podpowie ci najwłaściwsze rozwiązania. Obserwuj zatem wszystko to, co dziś się tobie przydarzy i spokojnie wyciągaj wnioski. W miłości zaś czeka dziś ciebie bardzo udany dzień. Niespodzianka przygotowana przez twoją ukochaną osobę będzie bardzo miła.

Horoskop dzienny dla Wagi

Spotkają dziś ciebie wydarzenia, radosne, które dotyczyć będą cię oraz twoich bliskich. Dlatego, jeśli sprawy rodzinne, spędzały ci sen z powiek, to dziś uwolnisz się do kłopotów. Dla samotnych Wag dzień zapowiada się bardzo udanie. Randka będzie wspaniałym przeżyciem.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Zastanów się dziś, czy twoje plany są w miarę realne. Może marzysz o czymś, co naprawdę nie jest możliwe do zrealizowania i musi pozostać tylko w sferze wyobraźni. Skoncentruj się na ważnych sprawach dziś i to im poświęć swoją uwagę.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Skup się dziś na tym co jest "tu i teraz". Staraj się nie zwierzać ze swoich planów ani zamierzeń innym osobom z twojego zawodowego otoczenia. Ktoś może zdradzić konkurencji twoje zamysły i nie uda się tobie zrealizować tych planów.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Nie będziesz miał dziś powodów do narzekań. Twoje kłopoty okażą się mniejsze niż wyglądało to na pierwszy rzut oka i ze wszystkim sobie bardzo dobrze poradzisz. Samotne Koziorożce mogą dziś zostać zaproszone na randkę. Nie warto odmawiać.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Otrzymasz dziś nagrodę albo jakiś inny rodzaj zysku. Może to ostatnia twoja inwestycja stanie się wreszcie rentowna? Czekaj spokojnie na wieści w tej sprawie. Nie słuchaj dziś marudzenia osób, którym zwyczajnie się nie chce pracować.

Horoskop dzienny dla Ryb

Twoje działania przyniosą dziś efekty, o jakich marzyłeś. Zatem to dobry czas do rozmów z szefem o podwyżce czy nawet o awansie. Zbyt długo już czekasz na to wszystko. Spotkasz się dziś z życzliwością od osób, które piastują wyższe stanowiska niż twoje.

