Spis treści: Horoskop księżycowy tygodniowy - Baran Horoskop księżycowy tygodniowy - Byk Horoskop księżycowy tygodniowy - Bliźnięta Horoskop księżycowy tygodniowy - Rak Horoskop księżycowy tygodniowy - Lew Horoskop księżycowy tygodniowy - Panna Horoskop księżycowy tygodniowy - Waga Horoskop księżycowy tygodniowy - Skorpion Horoskop księżycowy tygodniowy - Strzelec Horoskop księżycowy tygodniowy - Koziorożec Horoskop księżycowy tygodniowy - Wodnik Horoskop księżycowy tygodniowy - Ryby

Horoskop księżycowy tygodniowy - Baran

Tydzień II: 7-12 października

Pełnia z siódmego października rozbłyśnie mocno w życiu emocjonalnym Baranów. To będzie moment kulminacyjny, który może przynieść decyzje o zakończeniu pewnych relacji lub sytuacji. Barany zostaną postawione przed koniecznością wyraźnego opowiedzenia się po jednej stronie, co nie zawsze będzie komfortowe, ale przyniesie potrzebne oczyszczenie. W sferze zawodowej nastąpi uświadomienie, co już nie działa, mogą pojawić się impulsy do zmiany miejsca pracy, projektu lub całej ścieżki. W relacjach osobistych emocje osiągną szczyt - wszystko to, co było tłumione, zacznie wypływać na powierzchnię.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Byk

Tydzień II: 7-12 października

Pełnia z siódmego października podświetli kwestie zdrowia, nawyków i organizacji życia. Byki poczują, że czas się zatrzymać i przyjrzeć się, co tak naprawdę działa, a co trzeba zreorganizować. To czas na rewizję codzienności, zarówno tej biurowej, jak i domowej. Byki poczują, że muszą coś zakończyć, by odetchnąć, mogą to być zlecenia, współprace, a nawet wyczerpujące nawyki. Pełnia uczy, że trzeba pozwolić sobie na rozładowanie napięcia, ale w sposób, który nie rani.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Bliźnięta

Tydzień II: 7-12 października

Pełnia z siódmego października przyniesie kulminację emocji i da odpowiedzi, których brakowało wcześniej. Bliźnięta poczują, że już nie da się milczeć, udawać, omijać tematów. Pełnia podświetli również temat wartości i tego, co tak naprawdę się liczy. Jeśli Bliźnięta zignorują te sygnały, mogą poczuć narastającą frustrację i wewnętrzne rozedrganie. Z kolei ci, którzy odważą się powiedzieć szczerze, co czują, znajdą ulgę, nawet jeśli odpowiedź nie będzie taka, jakiej się spodziewali. To tydzień oczyszczenia, czasem bolesnego, ale koniecznego

Horoskop księżycowy tygodniowy - Rak

Tydzień II: 7-12 października

Pełnia z siódmego października rozświetli kwestie bezpieczeństwa emocjonalnego i związanego z nim lęku przed utratą. Raki odczują intensywnie każde przesunięcie w relacjach - zarówno tych partnerskich, jak i rodzinnych czy przyjacielskich. Będzie to czas wyostrzonej wrażliwości, ale też potrzeby konfrontacji z własnymi emocjami. W pracy Raki mogą poczuć się rozdarte między lojalnością a własnymi potrzebami. Ktoś może poprosić o pomoc, a Rak zechce dać więcej, niż może.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Lew

Tydzień II: 7-12 października

Pełnia z siódmego października rozświetli serce Lwa, ale nie tylko w sposób przyjemny. Może przynieść emocjonalne uderzenie, niespodziewaną reakcję bliskiej osoby, trudną rozmowę lub konfrontację z tym, co przemilczane. Lwy będą zmuszone spojrzeć na relacje z większą szczerością. Ważne będzie, by nie reagować automatycznie. Emocje z tego tygodnia pokażą, co naprawdę jest ważne i czy Lew buduje relacje z serca, czy z potrzeby uznania

Horoskop księżycowy tygodniowy - Panna

Tydzień II: 7-12 października

Pełnia siódmego października rozświetli ukryte emocje, które Panny dotąd tłumiły. Pojawi się napięcie między tym, co trzeba, a tym, co się czuje. Panny poczują rozdźwięk między wizerunkiem osoby zorganizowanej, rozsądnej, a wewnętrznym chaosem, który nagle da o sobie znać. Pełnia może przynieść też moment przełomowy - szczera rozmowa, decyzja o rozstaniu, odwaga, by powiedzieć dość. To czas intensywny, ale potrzebny. Panny odkryją, że pozwolenie sobie na emocje nie jest słabością, tylko siłą.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Waga

Tydzień II: 7-12 października

Pełnia z siódmego października rozświetli emocjonalne napięcia, które Wagi próbowały utrzymać w ryzach. Może pojawić się wrażenie rozedrgania, niemożności pogodzenia różnych punktów widzenia, zarówno w sobie, jak i w otoczeniu. Jednocześnie będzie to moment, kiedy możliwe będzie ogromne zbliżenie, jeśli obie strony zdecydują się na pełną szczerość. Wagi poczują, że maski opadają, a to, co zostaje - choć może nieidealne - daje szansę na prawdziwe spotkanie.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Skorpion

Tydzień II: 7-12 października

Pełnia z siódmego października rozświetli cień. Skorpiony poczują to jako wyostrzenie, intuicja będzie niemal dotykalna. Wszystko stanie się wyraźniejsze, niespójności, przemilczenia, zaległe emocje. Może pojawić się pokusa, by się oddalić, schować, ale Skorpiony dobrze wiedzą, że uciekając od emocji, tylko je wzmacniają. Lepiej będzie pozwolić sobie poczuć z całą intensywnością, nawet jeśli to trudne. Pełnia w tym miesiącu może być bolesna, ale uzdrawiająca. Prawda wyjdzie na wierzch.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Strzelec

Tydzień II: 7-12 października

Pełnia z siódmego października wprowadzi Strzelce w stan silniejszego kontaktu z emocjami. Niewypowiedziane sprawy mogą dojść do głosu. W relacjach osobistych to czas, w którym wzrasta ryzyko konfliktu, ale też możliwość głębszego porozumienia, jeśli Strzelec zdecyduje się naprawdę wysłuchać drugą stronę. Ten tydzień przyniesie dużą intensywność, dlatego warto zaplanować dla siebie przestrzeń na samotność, oddech i regenerację. Emocje mogą zaskakiwać zarówno pod względem głębokości, jak i kierunku. Strzelce odkryją, że pod powierzchnią działania kryje się potrzeba uznania swoich uczuć i granic.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Koziorożec

Tydzień II: 7-12 października

Pełnia z siódmego października uwypukli to, co ukryte. Koziorożce poczują, że nie da się już dłużej przemilczać pewnych tematów, zarówno w pracy, jak i w domu. W relacjach zawodowych może pojawić się napięcie związane z niejasnymi zobowiązaniami lub oczekiwaniami, które nigdy nie zostały wypowiedziane. Koziorożce będą potrzebować więcej przestrzeni i czasu na regenerację, choć okoliczności mogą na to nie pozwalać. Pełnia przyniesie także ważne odkrycia wewnętrzne, być może dotyczące źródła powtarzających się trudności. Koziorożce, które zdecydują się spojrzeć w głąb, odkryją coś bardzo istotnego o sobie.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Wodnik

Tydzień II: 7-12 października

Pełnia z siódmego października wyciągnie na wierzch tematy, które do tej pory były spychane. Wodniki mogą poczuć się przytłoczone - nie tyle samymi wydarzeniami, ile intensywnością emocji, które do nich powrócą. W pracy możliwe będzie starcie z kimś, kto przez dłuższy czas ignorował ich pomysły lub traktował je z lekceważeniem. Tym razem Wodniki zdecydują się mówić wprost, może z opóźnieniem, ale z siłą. W relacjach prywatnych dojdzie do przewartościowań, może pojawić się zazdrość, smutek, a może i pragnienie większej bliskości. Ten tydzień będzie trudny, ale potrzebny. To właśnie w jego trakcie Wodniki odkryją, że ich emocje nie są przeszkodą, lecz drogą. Trzeba tylko przestać przed nimi uciekać.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Ryby

Tydzień II: 7-12 października

Pełnia z 7 października wypełni emocjami, które mogą zaskoczyć swoją intensywnością. Ryby odczują wyraźnie, co było przemilczane, może to będzie tęsknota, żal, może dawna radość, która znów przyniesie łzy lub uśmiech. W zawodowej przestrzeni mogą pojawić się sytuacje, które skierują uwagę na to, co naprawdę ważne, a nie tylko oczywiste. W relacjach bliskich może wybrzmieć prawda, nawet jeśli niełatwa. Ten tydzień będzie czasem konfrontacji z tym, co emocjonalnie zaległe, nie po to, by rozpętać chaos, ale by zrozumieć, co warto uwolnić, a co warto pielęgnować.

