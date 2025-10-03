Wróżka Aida o 2025 roku

Wróżka Aida kilka dni temu była gościnią podcastu "Bliskoznaczni", który prowadzą Katarzyna Nosowska wraz z synem - Mikołajem Krajewskim. Podczas rozmowy kobiety poruszył między innymi kwestie kończącego się 2025 roku. Aida Kosojan-Przybysz nazwała go "rokiem obrotowych drzwi", po czym wyjaśniła skąd takie określenie:

"Rok obrotowych drzwi polega na tym […], że to są różnego rodzaju powroty. Powroty pomysłów, powroty talentów, powroty relacji. Ile ja słyszałam w tym roku różnych sytuacji, że ktoś do kogoś po wielu latach się odezwał - nagle - bo miał taką potrzebę, nawet w kwestiach związków, nawet w kwestiach biznesów. Mnie się wydaje, że czasami wraca dobra myśl, która kiedyś nie miała szans do zrealizowania się".

Po czym wizjonerka Aida zwróciła uwagę, że to okres od czerwca do września był tą częścią roku, która dała światu najwięcej zawirowań i była też najtrudniejsza. Można zatem wywnioskować z tej wypowiedzi, że nadchodzące miesiące powinny być dla nas już nieco spokojniejsze.

Wróżka Aida o 2026 roku

Wróżka Aida podzieliła się także ze słuchaczami podcastu swoją wizją nadchodzącego, 2026 roku, który jej zdaniem, choć będzie dawał możliwość tworzenia, to będzie wymagała dużej uważności. Aida Kosojan-Przybysz przestrzega, że w 2026 roku należy zachować ostrożność podczas tworzenia nowych planów, rzeczy, ścieżek.

“Przyszły rok będzie jeszcze inny. Na pewno nie będzie taki jak z plasteliny, że co zechcemy, to zrobimy, ale na pewno jest takim rokiem, który... pozwoli nam wiele rzeczy rzeźbić. Rzeźbiarz czasami własnym narzędziem potrafi się zranić, jak rzeźbi, tak? Plastelina, ona nie rani, ona może wejść pod paznokcie, więc to jest taki rok — dużej uważności”.

Kim jest Aida Kosjona - Przybysz?

Aida Kosojan-Przybysz (ur. 9 stycznia 1969 w Batumi) to polsko-gruzińska artystka, jasnowidzka i wizjonerka, znana z przepowiedni i działalności duchowej. Dar kontaktu ze światem duchowym odkryła już w dzieciństwie i jak twierdzi, odziedziczyła go po babce. Wizjonerka Aida jest także wokalistką i kompozytorką - tworzy muzykę, w szczególności dla dzieci, a niektóre jej utwory zdobyły ogromną popularność. Prywatnie wróżka Aida mieszka w Polsce, jest żoną i matką dwóch córek.

