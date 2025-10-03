"Przestaniesz tracić czas". Wróżka Diana ma ważne przesłanie dla jednego znaku
Co przyniesie sobota, 4 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.
Spis treści:
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika
- Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb
Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana
Karta Kapłanka
W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która wiele już widziała i nie ma w zwyczaju oceniać ludzi. Sama może skrywać też mroczny sekret. Unurzanie się w brudzie życia zostawia często zawstydzający ślad, ale pomaga też dotknąć nam tego, co ludzie i zdobyć potrzebną pokorę. W finansach dużo słuchaj, mało mów, weź pewne oświadczenie do serca.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka
Karta Giermek Kielichów
W relacjach prywatnych możesz napotkać osobę pozornie otwartą i rozmowną, ale tak naprawdę chowającą uczucia głęboko w sobie. Przechodzi ona zapewne silną przemianę, której nie zechce referować przed nikim. Trzeba to uszanować, nie przyspieszać procesu i spodziewać się każdego wyniku. W finansach ktoś ma najlepsze chęci, ale trzeba go pilnować.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt
Karta 7 Denarów
W relacjach prywatnych trzeba wykazać się teraz praktycznym podejściem, zaakceptować, że pewne procesy idą we własnym tempie i nie da się ich przyspieszyć. Ktoś powoli dojrzewa do podjęcia decyzji. Ty możesz spokojnie czekać, a w międzyczasie zająć się sobą. W finansach trzeba znaleźć równowagę pomiędzy indywidualizmem oraz konformizmem.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka
Karta 6 Mieczy
W relacjach osobistych daj sobie spokój z ludźmi, za których nie musisz odpowiadać. Odkrycie samodzielności dobrze im zrobi, ty zaś skupisz się na swoim rozwoju, a także poszukiwaniu partnerów, którzy pomogą ci wypłynąć na szerokie wody. Nie otaczaj się ludźmi, którzy boją się wyzwań. W finansach możliwe będą większe pieniądze z daleka od domu.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa
Karta Rycerz Buław
W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto nagle zmieni kierunek działań, będzie się wypierał wczorajszych postępków. Tamta osoba może być szczera w swoim zaprzeczaniu. Po prostu brakuje jej zdolności do autorefleksji, nie przyjmuje, że mogłaby popełnić błąd. W finansach nastaw się na dużą zmienność kontrahentów albo pracodawcy.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny
Karta Król Buław
W relacjach prywatnych trzeba na wodzy trzymać nie tylko nerwy. Również pragnienia i namiętności mogą wejść w paradę, jeśli nie wskażesz im odpowiedniego miejsca. Jeśli czujesz potrzebę zrobienia czegoś, nie lekceważ jej, ale też przemyśl, czy to jest odpowiedni moment. W finansach możesz mieć do czynienia z kimś, kto bardzo chce przejść do kolejnego etapu.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi
Karta Rycerz Kielichów
W relacjach prywatnych możesz napotkać osobę otwartą na przygody, prostolinijną i pełną emocji. Jednak zapał tego kogoś szybko się wyczerpuje. Przeszkodą może być ciągłe wspominanie przeszłości, kochanie kogoś, kto dawno już powinien zostać zapomniany. W finansach widać świetne pomysły, natomiast mało jest energii, by je realizować.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona
Karta 6 Kielichów
W życiu osobistym możesz zbudować teraz długoterminowe relacje, na których będzie można polegać. Dobrze będzie poznawać ze sobą znajomych, próbować spotykać się w większym gronie. Dzięki temu przestaniesz tracić czas i energię na umawianie się z każdym z osobna. W finansach możesz zdobyć pieniądze, sprzedając pamiątki lub odnawiając meble, sprzęty.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca
Karta 2 Mieczy
W relacjach prywatnych może dojść do sporu. Każda ze stron ma swoje racje i żadna z nich nie jest lepsza ani gorsza od drugiej. Zapewne trzeba będzie poczekać, aż emocje opadną i dopiero wtedy uda się wypracować jakiś kompromis lub opracować zupełnie nowy pomysł. W finansach ktoś może chcieć skorzystać z oferty, ale przeszkadza mu czyjś zdecydowany sprzeciw.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca
Karta Królowa Buław
W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z kobietą obdarzoną wielką siłą. Wydaje się ona jowialna, ale niech cię nie zmyli przyjazna fasada. Pod szerokim, ciepłym uśmiechem kipi olbrzymia energia i jeszcze większy apetyt na namiętności. Nie warto stawać temu komuś na drodze, łatwo się poparzyć. W finansach rób rzeczy po swojemu, nie bój się ocen.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika
Karta Siła
W relacjach prywatnych możesz pokonać teraz to, co przyziemne i małostkowe. Sprawowanie kontroli bywa przyjemne i daje poczucie bezpieczeństwa na parę chwil. Z czasem odbiera ono jednak zaufanie do ludzi i ogranicza siły. Lepiej zrobisz, okazując więcej zaufania i nie unikając panicznie błędów. W finansach możliwy będzie awans, pochwała.
Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb
Karta Umiarkowanie
W relacjach prywatnych trzeba zrównoważyć to, co górnolotne z tym, co przyziemne. Ktoś może liczyć na większą różnorodność w waszych kontaktach. Czy masz przyjaciół i do tańca, i do różańca? Kimś takim właśnie warto się stać, choćby dla poszerzenia horyzontów. W finansach uważaj, aby nie marnować zasobów, nie rozlać czegoś kosztownego lub cennego.