Co przyniesie sobota, 4 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która wiele już widziała i nie ma w zwyczaju oceniać ludzi. Sama może skrywać też mroczny sekret. Unurzanie się w brudzie życia zostawia często zawstydzający ślad, ale pomaga też dotknąć nam tego, co ludzie i zdobyć potrzebną pokorę. W finansach dużo słuchaj, mało mów, weź pewne oświadczenie do serca.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz napotkać osobę pozornie otwartą i rozmowną, ale tak naprawdę chowającą uczucia głęboko w sobie. Przechodzi ona zapewne silną przemianę, której nie zechce referować przed nikim. Trzeba to uszanować, nie przyspieszać procesu i spodziewać się każdego wyniku. W finansach ktoś ma najlepsze chęci, ale trzeba go pilnować.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 7 Denarów

W relacjach prywatnych trzeba wykazać się teraz praktycznym podejściem, zaakceptować, że pewne procesy idą we własnym tempie i nie da się ich przyspieszyć. Ktoś powoli dojrzewa do podjęcia decyzji. Ty możesz spokojnie czekać, a w międzyczasie zająć się sobą. W finansach trzeba znaleźć równowagę pomiędzy indywidualizmem oraz konformizmem.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta 6 Mieczy

W relacjach osobistych daj sobie spokój z ludźmi, za których nie musisz odpowiadać. Odkrycie samodzielności dobrze im zrobi, ty zaś skupisz się na swoim rozwoju, a także poszukiwaniu partnerów, którzy pomogą ci wypłynąć na szerokie wody. Nie otaczaj się ludźmi, którzy boją się wyzwań. W finansach możliwe będą większe pieniądze z daleka od domu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto nagle zmieni kierunek działań, będzie się wypierał wczorajszych postępków. Tamta osoba może być szczera w swoim zaprzeczaniu. Po prostu brakuje jej zdolności do autorefleksji, nie przyjmuje, że mogłaby popełnić błąd. W finansach nastaw się na dużą zmienność kontrahentów albo pracodawcy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Król Buław

W relacjach prywatnych trzeba na wodzy trzymać nie tylko nerwy. Również pragnienia i namiętności mogą wejść w paradę, jeśli nie wskażesz im odpowiedniego miejsca. Jeśli czujesz potrzebę zrobienia czegoś, nie lekceważ jej, ale też przemyśl, czy to jest odpowiedni moment. W finansach możesz mieć do czynienia z kimś, kto bardzo chce przejść do kolejnego etapu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych możesz napotkać osobę otwartą na przygody, prostolinijną i pełną emocji. Jednak zapał tego kogoś szybko się wyczerpuje. Przeszkodą może być ciągłe wspominanie przeszłości, kochanie kogoś, kto dawno już powinien zostać zapomniany. W finansach widać świetne pomysły, natomiast mało jest energii, by je realizować.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta 6 Kielichów

W życiu osobistym możesz zbudować teraz długoterminowe relacje, na których będzie można polegać. Dobrze będzie poznawać ze sobą znajomych, próbować spotykać się w większym gronie. Dzięki temu przestaniesz tracić czas i energię na umawianie się z każdym z osobna. W finansach możesz zdobyć pieniądze, sprzedając pamiątki lub odnawiając meble, sprzęty.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych może dojść do sporu. Każda ze stron ma swoje racje i żadna z nich nie jest lepsza ani gorsza od drugiej. Zapewne trzeba będzie poczekać, aż emocje opadną i dopiero wtedy uda się wypracować jakiś kompromis lub opracować zupełnie nowy pomysł. W finansach ktoś może chcieć skorzystać z oferty, ale przeszkadza mu czyjś zdecydowany sprzeciw.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta Królowa Buław

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z kobietą obdarzoną wielką siłą. Wydaje się ona jowialna, ale niech cię nie zmyli przyjazna fasada. Pod szerokim, ciepłym uśmiechem kipi olbrzymia energia i jeszcze większy apetyt na namiętności. Nie warto stawać temu komuś na drodze, łatwo się poparzyć. W finansach rób rzeczy po swojemu, nie bój się ocen.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Siła

W relacjach prywatnych możesz pokonać teraz to, co przyziemne i małostkowe. Sprawowanie kontroli bywa przyjemne i daje poczucie bezpieczeństwa na parę chwil. Z czasem odbiera ono jednak zaufanie do ludzi i ogranicza siły. Lepiej zrobisz, okazując więcej zaufania i nie unikając panicznie błędów. W finansach możliwy będzie awans, pochwała.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta Umiarkowanie

W relacjach prywatnych trzeba zrównoważyć to, co górnolotne z tym, co przyziemne. Ktoś może liczyć na większą różnorodność w waszych kontaktach. Czy masz przyjaciół i do tańca, i do różańca? Kimś takim właśnie warto się stać, choćby dla poszerzenia horyzontów. W finansach uważaj, aby nie marnować zasobów, nie rozlać czegoś kosztownego lub cennego.

