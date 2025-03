Pełnia Robaczego Księżyca w 2025 roku przypadnie na 14 marca o godzinie 7:53 czasu polskiego. W tym czasie Księżyc znajdzie się w znaku Panny, co według dawnych wierzeń mogło mieć wpływ na ludzkie nastroje i decyzje. Jednak to nie jedyna wyjątkowa cecha tej pełni - równocześnie nastąpi półcieniowe zaćmienie Księżyca. Oznacza to, że nasz naturalny satelita przejdzie przez zewnętrzną, mniej wyraźną część cienia Ziemi, co sprawi, że jego tarcza stanie się delikatnie przygaszona, ale nadal widoczna. Chociaż to nie tak spektakularne zjawisko jak całkowite zaćmienie Księżyca, warto zwrócić na nie uwagę, zwłaszcza że będzie widoczne w Polsce.