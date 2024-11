Dodatkowo Byk jest znakiem zmysłowym, dlatego ten czas podkreśla przyjemności cielesne, sztukę, jedzenie oraz wszystko, co koi zmysły. W tym czasie ujawniają się kwestie związane z bezpieczeństwem emocjonalnym i materialnym. Może to być czas refleksji nad swoimi potrzebami i zasobami.

Drugim znakiem, który może silnie rezonować z energią pełni jest Skorpion. Dlaczego akurat on? Pełnia ta znajduje się w opozycji do Skorpiona, co może prowadzić do konfrontacji z ich głębszymi emocjami i związkami. Skorpiony będą miały okazję uwolnić to, co je ogranicza, zwłaszcza w sferze relacji.