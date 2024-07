Imię Dominik wywodzi się z łacińskiego słowa Dominicus, które oznacza "należący do Pana" lub "pański". W tradycji chrześcijańskiej nawiązuje do Boga, a osoby noszące je często były postrzegane jako oddane Bogu i pełniące ważną funkcję w społeczeństwie.

Dominik to mężczyzna o silnej osobowości i dużej pewności siebie. Zna swoją wartość i nie boi się wyrażać swoich opinii. Jest ambitny, dąży do sukcesu i nie zadowala się byle czym. Jego upór w dążeniu do celu sprawia, że osiąga wysokie pozycje w życiu zawodowym i społecznym.