Horoskop tygodniowy finansowy na 12.08-18.08.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Barana

W tym tygodniu unikaj nadmiernego stresu i zatroszcz się o lepszą komunikację z innymi. W pracy na etacie warto wyjaśniać spory i nie kłócić się. W razie nieporozumień najlepiej podjąć negocjacje, zamiast podejmować radykalne decyzje. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą nie będą miały chęci do podejmowania żadnych wysiłków, żeby zmienić coś w firmie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na płodny okres zawodowy. W finansach uważaj na chytrych sprzedawców, bo zapłacisz za coś podwójnie.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Byka

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie dokształcaniu. Jeśli zastanawiasz się, czy nie zapisać się na kurs, który podniesie twoje kwalifikacje, teraz jest bardzo dobry moment, aby to zrobić. W pracy na etacie będziesz miał szanse na awans lub podwyżkę, jeśli wykażesz się swoją pracowitością i determinacją. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny uciekać przed realnością w świat marzeń i fantazji. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia dzięki koleżeństwu mogą wiele osiągnąć. W finansach warto zastanowić się, jak inwestować pieniądze, by przynosiły zyski.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Bliźniąt

Sierpniowa aura sprzyjać będzie intelektualnej pracy i sprawnemu przebiegowi spotkań, zebrań i transakcji. W pracy na etacie otwórz się na innych i ich sprawy, a ty także zyskasz potrzebną ci pomoc. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą niewykluczone, że na swojej drodze spotkają ostrych konkurentów, którzy będą walczyć o klienta do ostatniej kropli krwi. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą mieć zbyt infantylne podejście do swojego bezrobocia. W finansach uważaj na pochopne wydatki i lekkie podejście do pieniędzy.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Raka

Już od samego poniedziałku postanowisz być aktywny. W pracy na etacie będziesz pełen kreatywnych pomysłów, warto więc je zapisywać i szybko wdrażać w życie. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą mogą oczekiwać wzrostu kontaktów zawodowych i lepszej szansy na rozwinięcie sieci biznesowej. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą czuły się ograniczone na polu zawodowym, jeśli chodzi o potencjalne wybory. Twoje finanse będą na dobrym poziomie, ale lepiej nie przesadzać ze sprawianiem sobie przyjemności.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Lwa

Sierpniowa aura zachęci cię do większej elastyczności w działaniu. W pracy na etacie skoncentruj się na swoich celach i opracuj plan działania. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą mogą być nieco nadpobudliwe i kłótliwe w stosunku do klientów próbując wywrzeć na nich swoją presję. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia dostaną dobrą ofertę, ale będzie im brakować stosownego doświadczenia. W finansach zaczniesz myśleć o długoterminowej strategii, która ma przynosić korzyści na wielu różnych frontach.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Panny

W tym tygodniu będziesz przeżywać huśtawkę nastrojów. Nie pozwól jednak, by emocje przejęły nad tobą kontrolę, zwłaszcza w rozmowach z ludźmi. W pracy na etacie nie zdradzaj zbyt wielu szczegółów swoich działań, bo ktoś może to wykorzystać przeciw tobie. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą powinny uważać, aby poważne błędy w ocenie sytuacji nie doprowadziły do kryzysu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały przypływ sił twórczych co pomoże im znaleźć odpowiedni wakat. W finansach w końcu spełnisz swoje materialne pragnienia, na które tyle oszczędzałeś.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Wagi

Aura tego tygodnia zachęci cię do spojrzenia na bieżące sprawy z innej perspektywy. W pracy na etacie skup się na rozwijaniu swoich umiejętności i zdobywaniu nowych doświadczeń. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny upierać się przy błędnych decyzjach, bo nastąpi przegrana, w wyniku której wszystko trzeba będzie zacząć od początku. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia podejmą się niechcianego wakatu. W finansach dbaj o swoje oszczędności, bo choć w kupowaniu ciekawych produktów nie ma nic złego, to wszystko powinno się robić z umiarem.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Skorpiona

W tym tygodniu będziesz ciepło nastawiony do szarej codzienności. W pracy na etacie skupisz się na dokładnym wykonaniu rutynowych obowiązków, aby nie popełnić nawet drobnych błędów. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą zaczną podejmować lepsze decyzje, bez dodatkowego stresu związanego z codzienną niepewnością. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia spotkają na swojej drodze wpływową osobę, która pomoże im w problemie bezrobocia. W finansach możesz pozwalać sobie na dodatkowe przyjemności, jednak lepiej nie rozkręcaj się za bardzo.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Strzelca

W tym tygodniu warto spotykać się z ludźmi, dyskutować, czy negocjować. W pracy na etacie będziesz miał okazję do wykazania się swoimi umiejętnościami przywódczymi i zdobycia uznania za swoje osiągnięcia. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą robić dużo rzeczy naraz, żadnej tak naprawdę nie kończąc. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny chwilę się zatrzymać i rozważyć bez samooszukiwania szczerze swoją pozycję. W finansach bez problemu utrzymasz się na powierzchni, bez względu na nieprzewidziane sytuacje.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Koziorożca

W tym tygodniu będziesz działał jak zwykle na pełnych obrotach, ale pod koniec tygodnia trochę odpuścisz i będziesz szukał okazji do odpoczynku. W pracy na etacie działaj w grupie, znajdując sobie pomocników, a sprawy ruszą do przodu. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą powinny być czujne komu zdradzają szczegóły zadań, bo konkurencja może skutecznie udaremnić ich plany, przez co poczują frustrację i wściekłość. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie powinny roztrząsać problemów z przeszłości tylko popatrzeć na swoje perspektywy z bieżącej sytuacji. W finansach czekają cię wydatki związane z domem, które mogą stać się studnią bez dna.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Wodnika

Aura tego tygodnia przyniesie energię i pewność siebie. W pracy na etacie dostaniesz wsparcie dla wszelkich działań i pomysłów, które kiełkowały w Twojej głowie. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny lekceważyć obowiązków wobec klientów, a mogą liczyć na oczekiwaną płynność. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą zadowolone, bo ich oferta przebije konkurencję. W finansach problemem staną się nadmierne wydatki. Zaczniesz kupować rzeczy, które nie za bardzo są Ci potrzebne.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Ryb

W tym tygodniu możesz spodziewać się stabilizacji i harmonii. W pracy na etacie może pojawić się nowe stanowisko lub projekt, który pozwoli na rozwinięcie umiejętności. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą zaczną aktywniej działać w kierunku zdobycia nowego klienta. W piątek dokończ zaległości, a nie będziesz musiał siedzieć nad robotą w weekend. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zrozumieją, że czas na radykalny krok i zaczną pracę na własny rachunek wchodząc do nowej branży której wcześniej nie brały pod uwagę. W finansach otrzymasz niespodziewany bonus, lepiej przeznacz go na spłatę zobowiązań.