Popularne imię dla chłopca. Nosi je ponad 240 tys. Polaków!

Imię Szymon ma bogatą historię i nie do końca jasne pochodzenie. Choć najczęściej uznaje się je za hebrajskie, niektórzy badacze dopatrują się jego korzeni w języku greckim. Ciekawostką jest, że w starszych przekładach Biblii częściej spotykana była forma Symeon, która do dziś jest popularniejsza na Wschodzie. Nawet w hagiografii występuje podział na świętych o imieniu Szymon i Symeon, co tylko świadczy o złożoności historii.

Szymonowie to prawdziwi tytani pracy. Cechuje ich niezwykła pracowitość, sumienność i dbałość o detale. Z zaangażowaniem i odpowiedzialnością podejmują się każdego zadania, niezależnie od trudności. Są wytrwali w dążeniu do celu i nie spoczną, dopóki nie doprowadzą sprawy do końca. Chętnie angażują się w różnorodne projekty, w których mogą wykorzystać swoją pomysłowość i stworzyć coś nowego. To połączenie pracowitości z kreatywnością czyni ich cenionymi pracownikami i sprawia, że osiągają sukcesy w wielu dziedzinach.