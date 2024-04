Porażki i sukcesy. Wróżka Anne mówi, kto zyska, a kto straci w najbliższych dniach

Co wydarzy się w najbliższych dniach? Na co mogą liczyć zodiakalne Barany, a na co powinny uważać Ryby? Sprawdź swój horoskop tygodniowy od wróżki Anne.