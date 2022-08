Aida Kosojan-Przybysz, piosenkarka, wizjonerka, kompozytorka, autorka tekstów, felietonistka. Jej profile w mediach społecznościowych obserwuje tysiące osób. Jasnowidzka Aida od dawna dzieli się nie tylko swoimi wizjami. Stara się przekazywać również krótkie przesłania i cenne życiowe wskazówki, które, jak się okazuje, trafiają do serc nie tylko jej fanów.

Obecnie wizjonerka przebywa w Gruzji - w miejscu, gdzie zaczęła się jej podróż zwana życiem. Wróciła do wspomnień z dzieciństwa i opowiedziała o sposobie, który pomagał już starszemu pokoleniu, radzić sobie z problemami.

Reklama

Przeczytaj więcej: Przewidywała losy Polski, dziś radzi, co należy zrobić. Poruszająca rada

Przesłanie jasnowidzki Aidy

Ostatnie przesłanie Aidy również niesie za sobą ważny przekaz. I chociaż dla jednych może być to tylko zwykły opis zdjęcia, to wiele osób przesłania Aidy odbiera jako wskazówki, które pomogą znaleźć odpowiedź, ukoją skołatane nerwy i pozwolą zapomnieć. I jak czytamy w komentarzach, samo zdjęcie też stało się inspiracją. "Oj, Pani Aido... To nie jest zwykłe zdjęcie. Powiedzieć, że ma w sobię magię, to jakby nic nie powiedzieć. Ale tak jest, kiedy wszystkie żywioły zgromadzą się w jednym miejscu (...), żaden nie dominuje, wszystkie pozostają w harmonii... - napisała Elżbieta.

Aida uważa, że każdy ma szansę na znalezienie swojego miejsca, swojego odpowiedniego źródła energii. Mówi:

"Każda pora dnia ma swoje piękno. Każdy człowiek znajduje swoje źródło pozytywnej energii, swoje miejsce na ziemi. Kocham morze budzące się w promieniach słońca i zasypiające w blasku gwiazd pod szepty fal."

Instagram Post

Aida Kosojan-Przybysz - jasnowidzenia był przekazywany w jej rodzinie

Zdjęcie Jasnowidzka Aida dzieli się kolejnym ważnym przesłaniem. Warto go przemyśleć / Natasza Mludzik/TVP/East News / East News

Aida Kosojan-Przybysz jest niewątpliwie najbardziej znaną jasnowidzką w Polsce. Wizjonerka ormiańskiego pochodzenia wielokrotnie podkreślała, że dar jasnowidzenia był przekazywany w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie.

Od pokoleń wiemy, że widzimy więcej, czujemy więcej i przekazujemy. Nie jesteśmy tylko od razu tego świadomi

- zdradziła w jednym z wywiadów Aida.

Jasnowidzka Aida zyskała w Polsce sławę, jako piosenkarka W studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej nagrała swoją pierwszą piosenkę "Za Tobą szalałam" oraz zrobiła wokalizację Jackowi Wójcickiemu do utworu "Meshuge". W 2000 wydała singel z utworem "Kiedy Cię kocham". Cztery lata później nagrała kolejną płytę, którą zatytułowała "Nagie myśli". To, co przyniosło jej jednak największą rozpoznawalność to nie jej piękny głos, a właśnie wspomniany już dar jasnowidzenia.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Polacy wierzą w horoskopy? Interia.tv