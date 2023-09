Spis treści: 01 Pełnia księżyca - horoskop dla Barana

02 Pełnia księżyca - horoskop dla Byka

03 Pełnia księżyca - horoskop dla Bliźniąt

04 Pełnia księżyca - horoskop dla Raka

05 Pełnia księżyca - horoskop dla Lwa

06 Pełnia księżyca - horoskop dla Panny

07 Pełnia księżyca - horoskop dla Wagi

08 Pełnia księżyca - horoskop dla Skorpiona

09 Pełnia księżyca - horoskop dla Strzelca

10 Pełnia księżyca - horoskop dla Koziorożca

11 Pełnia księżyca - horoskop dla Wodnika

12 Pełnia księżyca - horoskop dla Ryb Doskonałe wieści dla jednego znaku zodiaku! Otrzyma jesienią ważne przesłanie

Księżyc sprawia, że odczuwamy potrzebę przerwy. Jego piękno zatrzymuje nas przy sobie, a wibracje oddziałują na nasze emocje. Zachęca nas, abyśmy zatrzymali się, zastanowili i uwolnili to, czego nie chcemy już dalej dźwigać. Kilka tygodni wcześniej podczas nowiu Księżyca zasialiśmy nasze intencje i przedstawiliśmy wizję naszej ewolucji. Księżyc w pełni pyta nas, jak rozwijają się te wizje.

Pełnia pokazuje nam, gdzie jest blokada, gdzie coś nas trzyma i nie pozwala iść dalej. Pokazuje nam pracę, którą musimy wykonać sami ze sobą, aby żyć takim życie, jakie sobie wymarzyliśmy.

Pełnia księżyca - horoskop dla Barana

W tej chwili skupiasz się wyłącznie na sobie. Niektórzy mogą nazwać to egoizmem, ty nazywaj to koniecznością. Im mniej energii spożytkujesz na cudze problemy, tym prostsze będzie twoje własne życie. Rób tylko to, co naprawdę musisz w danej chwili zrobić. Nie przemęczaj się, dbaj o to, żeby nie być wyczerpanym - fizycznie i emocjonalnie.

Pełnia księżyca - horoskop dla Byka

To czas, w którym zaczynają się odzywać twoje lęki. To powoduje, że twoje emocje są bardzo niestabilne, a tym, co odczuwasz najczęściej jest niepokój. Znajdź bezpieczną przestrzeń i miejsce, w którym będziesz mógł przyjrzeć się swoim emocjom, może nawet się z nich komuś zwierzyć. Może uda ci się stanąć z nimi oko w oko. Nazwanie problemu jest najważniejsze, potem można zacząć nad nim pracować. Zrób wszystko, żeby się uspokoić.

Pełnia księżyca - horoskop dla Bliźniąt

Nawiązuj kontakty i poznawaj ludzi, którzy mogą pomóc ci w karierze. Budując relację, staraj się zachować beztroską więź, aby twój wizerunek był pozytywny. Nie rozmieniaj się na drobne!

Pełnia księżyca - horoskop dla Raka

Sprawy zawodowe się piętrzą, co potencjalnie może doprowadzić do konfrontacji z szefem w związku z nadmiarem obowiązków. Podczas przerwy poświęć kilka minut na spuszczenie powietrza, pozbycie się negatywnych emocji i napięć. Popracuj z oddechem lub wyjdź na chwilę na zewnątrz i odetchnij świeżym powietrzem.

Pełnia księżyca - horoskop dla Lwa

To dla ciebie czas oświecenia, w którym rozwijasz swój sposób myślenia i porzucasz starsze przekonania. Sięgnij po jakąś mądrą książkę, pogrzeb w Internecie i poszukaj informacji i badań na temat rozwoju osobistego i psychologii. Poszerzysz swoją wiedzę i zrozumiesz siebie. Poszerzaj horyzonty.

Pełnia księżyca - horoskop dla Panny

Podczas pełni jesteś bardzo nastawiony na siebie. Nie chcesz poszturchiwań, zaczepek i wielu interakcji. Wyznaczaj granice i nie dopuszczaj do siebie tych, którzy nic konstruktywnego do twojego życia nie wnoszą. Odcinaj takie znajomości, nie bój się tego.



Pełnia księżyca - horoskop dla Wagi

Ludzie cię potrzebują, poświęcasz dużo czasu i energii na uszczęśliwianie ich. W zamian chciałbyś usłyszeć "dziękuję" albo odebrać jakiś miły gest uznania. Niestety to się nie dzieje i to cię boli. Rada na czas pełni księżyca: mów głośno o swoich uczuciach i potrzebach.

Pełnia księżyca - horoskop dla Skorpiona

Nie pozwól, aby codzienne obowiązki zajęły cały twój czas. Nie możesz zapominać o odpoczynku, bez niego nie dasz rady stawiać czoła codziennym wyzwaniom. Zrób coś, co cię odpręży - pójdź na masaż, spacer po parku lub do księgarni po dobrą książkę. Wszystko, co niezawodnie zawsze dodaje ci energii i pewności siebie, będzie dobre.

Pełnia księżyca - horoskop dla Strzelca

Twoja kreatywność jest na wysokim poziomie, ale nie do końca wiesz jak się tym pochwalić. Porozmawiaj z kimś, poradź się, co zrobić, żeby miało to swój charakter i dawało wymierne efekty. To jeszcze bardziej cię zainspiruje i popchnie cię do przodu.

Pełnia księżyca - horoskop dla Koziorożca

Potrzebujesz teraz, by ktoś się tobą zaopiekował, żeby dał ci poczucie bezpieczeństwa. Poszukaj tego u swoich bliskich, najlepiej w rodzinie. Dostaniesz od nich szczerość, ciepło i bezwarunkową miłość. Tego ci potrzeba.



Pełnia księżyca - horoskop dla Wodnika

Twój harmonogram jest przepełniony zajęciami, które cię wyczerpują i zabierają czas, w dodatku trzymają cię z dala od ludzi i spraw, które kochasz. Upewnij się, że angażujesz się tylko w to, co teraz najważniejsze, a wszystko inne odłóż na później.



Pełnia księżyca - horoskop dla Ryb

Być może masz stabilną sytuację finansową. To moment, w którym możesz przejrzeć swoje wydatki i podjąć świadomy wysiłek w celu ograniczenia budżetu. Będziesz szczęśliwy, gdy zajmiesz się sprawami finansowymi.

