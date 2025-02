Co przyniesie wtorek, 11 lutego? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana - Karta Rycerz Buław

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą dynamiczną, o ognistym temperamencie. Człowiek ten, pomimo swojej wielkiej energii, często kręci się w miejscu, bo zachcianki myli z intuicją, robi krok do przodu, a potem dwa kroki w tył. W finansach możesz mieć kontakty z personą, która szybko zmienia zdanie i każe podejmować nieprzemyślane decyzje.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka - Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych może Ci zostać ujawniony jakiś sekret. Ktoś zwraca się ku Tobie, bo może liczyć na Twoją dyskrecję. Jeśli męczy Cię stanowisko wiecznego powiernika, staraj się bywać częściej między ludźmi i rozmawiać z nimi o błahych sprawach. Nie wszystko musi być wielkim sekretem. W finansach możliwy będzie zysk dzięki dostępowi do szczególnej wiedzy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt - Karta 4 Kielichów

W relacjach osobistych na krótko otworzy się przed Tobą dosyć rzadka możliwość. Skorzystaj z niej, zanim przeminie. Jeśli ktoś interesujący proponuje kontakt, nie wahaj się. Powiedz szybko "tak" lub "nie" i niczego potem nie żałuj. Jeśli masz z kimś pata, to wiedz, że traci on cierpliwość. W finansach potrzeba kilku podejść, by pchnąć sprawę do przodu.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka - Karta 9 Buław

W życiu prywatnym możesz starać się dołączyć do jakiegoś grona, wejść w zamknięty krąg. Przygotuj się, że wszystko będzie tam zastałe, a ludzie - przynajmniej początkowo - mało elastyczni. Unikaj relacji, którymi rządzi paranoiczny lęk przed światem, ksenofobia i teorie spiskowe. W finansach zachowaj ostrożność, nie spiesz się ze zwierzeniami i nie ujawniaj planów.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa - Karta Król Buław

W życiu osobistym możesz mieć kontakt z osobą, która lubi sprawować rolę przewodnią, chce być doceniana i szanowana. Nie trzeba wiele, by zaspokoić jej potrzeby. Ludzie udają, że konwenanse nie mają dla nich znaczenia, ale tak naprawdę chcą, by każdy znał swoje miejsce w szeregu. Wykorzystaj to, by zjednać sobie czyjąś przychylność w biznesie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny - Karta Królowa Kielichów

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą, która pozostaje w nieustającym ruchu. Emocje tej osoby są bardzo zmienne. Nie masz co spodziewać się stabilności ani trwałości ustaleń. Jeśli zaakceptujesz te warunki, czeka Cię bardzo ciekawa przygoda i współczujące ramię do oparcia się. W finansach zdobędziesz zyski, balansując przeciwieństwa.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi - Karta Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych prawda może teraz zatriumfować, a popełnione błędy i wykroczenia znajdą swoje konsekwencje. Jeśli uważasz, że coś jest nie w porządku między Tobą a bliskimi, dąż do wyjaśnienia tej sprawy, a nawet opracowania jakiegoś zadośćuczynienia. W finansach możesz rozmawiać z osobą biegłą w prawie o kwestiach notarialnych.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona - Karta As Mieczy

W życiu osobistym możesz mieć relację, która okaże się emocjonalnie wyczerpująca, a może okazać się wręcz niebezpieczna. Odcinaj jak najszybciej ludzi, którzy wysysają z Ciebie energię, rozpuszczają plotki i pakują Was w ryzykowne sytuacje. Spokój ducha i zdrowie są cenniejsze niż ekscytacja. W finansach możesz podjąć się zyskownego, ale obciążającego zajęcia.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca - Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych może pojawić się zgrzyt. Większość będzie co prawda zadowolona, ale większość to przecież nie wszyscy! Być może wątpliwości i zniechęcenie przypadnie w udziale właśnie Tobie? Czasem lepiej dążyć do konsensusu niż do kompromisu. Niektórych kwestii nie da się pominąć milczeniem. W finansach uważaj, aby drobiazg nie zaważył na całości.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca - Karta Giermek Buław

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą, przed którą roztacza się niezwykle ciekawa przyszłość. Staraj się wspierać żywy umysł, rozległą wyobraźnie i nieszablonowe pomysły. Życiowy optymista może pociągnąć Cię za sobą i pokazać niezwykły świat. W finansach warto inwestować w wiedzę, odkrycia, odkładać pieniądze na coś, co zaprocentuje w przyszłości.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika - Karta Siła

W kontaktach prywatnych musisz wykazać się teraz samozaparciem, samokontrolą i umiejętnością wywierania wpływu w delikatny sposób. Spraw, żeby ktoś brał Twoje decyzje i pomysły za swoje. Grożenie palcem czy machanie pięścią przed nosem to najgorsze, co możesz zrobić. W finansach możesz kogoś "ugłaskać", sprawić, że zmiękczy stanowisko.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb - Karta 2 Mieczy

W życiu prywatnym trudno będzie nawiązać kontakt z pewną osobą, bo nie macie żadnych punktów stycznych. Czas nie pracuje na Twoją korzyść. Im więcej go upłynie, tym bardziej się od siebie oddalicie. Jeśli chcesz wykorzystać szansę, wyciągnij rękę, zaproponuj rozmowę, wyślij sygnał. W finansach potężny partner na nic się nie zda, jeśli ma inne cele niż Ty.

