Zdzisława to staropolskie imię żeńskie złożone z członów zdzi-, co oznacza czynić, działać, oraz sław-, czyli sława.

Zdzisława to imię popularne w poprzednich stuleciach, ale obecnie zapomniane. W ostatnim roku żadna dziewczynka nie otrzymała go po narodzinach.

Do kobiety o imieniu Zdzisława można zwracać się przy użyciu popularnych zdrobnień, takich jak:

Zdzisława to imię, które w przeszłości nosiło wiele znanych kobiet. Należały do nich m.in.:

Zdzisława to kobieta o artystycznej duszy, wrażliwa i otwarta na świat. Jest niezwykle towarzyska, choć zbyt mocno przejmuje się opinią innych. Stara się rozważnie dobierać przyjaciół, dlatego zbliżenie się do jej wąskiego grona bliskich nie jest takie proste. To świetna matka i partnerka.