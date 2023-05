Byk 21.04-21.05. Emocje sięgną zenitu!

Leniwy i ceniący sobie wygody Byk w czerwcu 2023 roku będzie musiał nieco odłożyć na bok swój bierny styl bycia, gdyż gwiazdy szykują mu istną rewolucję, która przejmie stery nad jego życiem uczuciowym.

Zacznie się całkiem niewinnie - najprawdopodobniej podczas imprezy na łonie natury ktoś nieumyślnie wprawi cię w zakłopotanie, ale jak później się okaże, będzie to wstęp do czegoś znacznie większego i wymagającego od ciebie, Byku sporych nakładów energii.

Strzała amora ugodzi cię szybciej niż przypuszczasz, a nowy obiekt zainteresowania będzie miał nieco inne spojrzenie na otaczającą cię rzeczywistość. Innymi słowy, drogi Byku, szykuj się na prawdziwą karuzelę uczuć i doświadczeń.

Nowo poznana osoba z pewnością nie pozwoli ci na leniuchowanie, wręcz przeciwnie - niemal natychmiast wciągnie cię w fascynujący świat podróży i przygody. Jeśli od dłuższego czasu jesteś samotny nie wahaj się ani chwili.

Może się okazać, że początkowe niedogodności, kosmos wynagrodzi ci uczuciem, jakiego do tej pory nie miałeś szansy poczuć. Zdaj się więc na swoją intuicję, zapnij pasy i rusz w nieznane, bo tylko w ten sposób masz szansę przeżyć przygodę życia w towarzystwie inspirującej osoby!

Panna 23.08–22.09. Kluczowa może okazać się jedna przełomowa impreza

Motyle w brzuchu gwiazdy obiecują również osobom spod znaku Panny. Jeśli do tej pory wolałaś pozostawać w ukryciu, a wiosenne zmęczenie zbyt mocno dawało ci we znaki, czerwiec to znakomity moment, by przerwać złą passę, która rozgościła się w twoim życiu uczuciowym.

Nowym znajomościom z pewnością będzie sprzyjać ogrom imprez, na które, droga Panno, w czerwcu z pewnością się wybierzesz. Być może na jednej z nich masz szansę spotkać kogoś wyjątkowego, o kim w pierwszym odruchu pomyślisz, że jest skrojony na miarę twoich emocjonalnych potrzeb.

To może być naprawdę fascynująca podróż w nieznane. Co więcej, wygląda na to, że ta osoba ochoczo obdaruje cię poczuciem bezpieczeństwa i swobody, za którymi tak bardzo ostatnio tęskniłaś. Aby uniknąć nieporozumień już na starcie nowej znajomości, staraj się, droga Panno, panować nad swoimi emocjami i na początku z nieco chłodniejszym nastawieniem podejść do nowo poznanej osoby.

Jeśli szczęśliwie przebrniecie wspólnie etap "motyli w brzuchu" i dzikiego pożądania, wielce prawdopodobne, że w twoim życiu zagości na stałe ktoś wyjątkowy, z kim stworzysz naprawdę silną i długoletnią relację.

Ryby 19.02–20.03. Ciężki czas zwieńczony uczuciową nagrodą

Ostatnio los nie oszczędzał osób spod znaku Ryb. Jakby tego było mało, zodiakalne Ryby wciąż mają wrażenie, że w ich życiu szybciej pojawiają się pożary, których one nie są w stanie w porę ugasić. Kompilacja przykrych zdarzeń sprawi, że osoby spod znaku Ryb nieco opadną na siłach i będą wszystko widziały w czarnych barwach.

Wybawieniem dla nich może okazać się czerwiec. Choć Ryby najchętniej ukryłyby się w domowym zaciszu i w ten sposób odreagowały życiowe problemy, gwiazdy szykują dla nich nieco odwrotny scenariusz.

Może się okazać, że w twoim życiu sporo namiesza... osoba z przeszłości. Nie do końca wiadomo, czy będzie ktoś z przeszłości bliski twojemu sercu, czy też znajomy lub znajoma, który niepostrzeżenie "wciągnie" cię w kręgi osób, które zapałają nieoczekiwanym zainteresowaniem w stosunku do twojej osoby.

Spośród sporej grupy osób, która w czerwcu przewinie się przez twoje życie, może szybko wyłonić się ta jedna, wyjątkowa. Szybko poczujesz, jak rośnie twoja pewność siebie i jak świat nabiera jaśniejszych barw.

Po kilku randkach zyskasz wiarę w lepsze jutro oraz nowe siły do radzenia sobie z wieloma problemami. A co najważniejsze - może się okazać, że już nigdy nie będziesz musiała mierzyć się z nimi samodzielnie.

