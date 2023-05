Astrologia nazywana jest inaczej pseudonauką. Według wierzeń astrologów nasza data urodzenia w dużej mierze decyduje o tym, jakimi osobami jesteśmy. Chodzi tutaj o charakter i podejście do otaczającego nas świata

Wybaczanie bardzo często traktowane jest jako oznaka słabości. Tak naprawdę może oznaczać dojrzałość i siłę. Nie jest łatwo wybaczać urazy i zapominać wyrządzone krzywdy. Umiejętność ta zależy od naszego charakteru

Astrologiczny Byk, Rak, Panna i Waga nie mają umiejętności łatwego wybaczania. Te znaki zodiaku nie potrafią wybaczać, nie otrzymamy od nich drugiej szansy. W relacjach z nimi powinniśmy uważać na to, co mówimy i robimy

Byk (21.04 - 22.05) - nigdy nie zapomina wyrządzanych krzywd

Zodiakalny Byk jest bardzo pamiętliwy, ponieważ nigdy nie zapomina wyrządzanych krzywd, potrafi przez całe życie rozpamiętywać urazy, nawet z wczesnych lat. Osoby spod tego znaku zodiaku bardzo często powracają do złych wspomnień, które powodują wewnętrzną złość i poruszenie.

Zdjęcie Byka można bardzo łatwo zranić / 123RF/PICSEL

Osoby spod znaku Byka na ogół są spokojne, opanowane i przyjazne, jednak przez zranienie potrafią ulec diametralnej zmianie. Byki nigdy nie wybaczają, wręcz przeciwnie - potrafią nawet planować zemstę, jeśli ktoś bardzo je zranił.

Nawet bardzo szczere przeprosiny są odrzucane przez Byków, ponieważ cechują się również upartością i zawziętością. Zranienie zodiakalnego Byka bezpowrotnie niszczy relacje, nie ma szans na jej naprawienie. Byk bardzo poważnie traktuje swoje uczucia, których nie wolno zawodzić.

Rak (21.06 - 22.07) - nie wybacza, a dodatkowo zamyka się w sobie

Zodiakalny Rak to kolejny znak zodiaku, który nie potrafi wybaczać. Raki są nadwrażliwe, emocjonalne i przede wszystkim łatwe do zranienia. Nawet błaha kłótnia może poważnie je zranić.

Zdjęcie Rak nie potrafi wybaczać, a dodatkowo zamyka się w sobie / 123RF/PICSEL

Osoby spod znaku Raka na ogół są pogodnymi osobami, które unikają konfliktów. Dążą do tego, aby żyć ze wszystkimi w zgodzie. Niestety, jeśli ktoś zawiedzie ich zaufanie, to nie ma co liczyć na wybaczenie. Rak nie wybacza, a dodatkowo zamyka się w sobie. Właśnie dlatego unika rozmowy i bezpośredniej konfrontacji.

Zodiakalny Rak nie wybacza, ponieważ odczuwa ból i żal, który nie pozwala na normalne funkcjonowanie. Osoby spod tego znaku zodiaku boją się również ponownego zranienia, dlatego ich zaufanie można bardzo łatwo zawieść.

Panna (23.08 - 22.09) - znak zodiaku kierujący się rozumem, a nie sercem

Panny nie wybaczają, ponieważ obawiają się powtórnego zranienia. Osoby spod tego znaku zodiaku kierują się rozumem, a nie sercem, dlatego nie ma mowy o popełnianiu tych samych błędów dwa razy. Z tego powodu nie możemy liczyć na drugą szansę u Panny.

Zdjęcie Panna - znak zodiaku, który ma problemy z zaufaniem i wybaczaniem. / 123RF/PICSEL

Panny na ogół mają bardzo trudny charakter, czasem ciężko z nimi wytrzymać. Osoby spod tego znaku zodiaku są przewrażliwione na swoim punkcie, bardzo łatwo można je obrazić, niekiedy nie wiadomo z jakiego powodu. Panny są zasadnicze, a więc raz na zawsze urywają kontakty, jeśli ich zaufanie zostanie zawiedzione.

Waga (23.09 - 22.10) - nie wybacza i nie zapomina

Waga jest wyjątkowo pamiętliwym znakiem zodiaku. Mimo zranienia potrafi kontynuować taką relację, jednak bez wybaczania. Zodiakalna Waga zaczyna zachowywać się złośliwie, nie mówiąc wprost, co tak naprawdę ma na myśli.

Zdjęcie Waga nie wybacza, a mimo to kontynuuje relację. / 123RF/PICSEL

Wagi nie lubią kłótni, dlatego nie konfrontują się z osobami, przez które zostały zranione. Kumulują w sobie negatywne uczucia, które niespodziewanie uchodzą z wielkim żalem i bólem. Oczywiście w takiej sytuacji jest już za późno na naprawienie sytuacji.

Wagi nie potrafią wybaczać i mówić wprost o swoich uczuciach. Musimy uważać, szczególnie przy bliskiej relacji z osobami spod tego znaku zodiaku. Raz wyrządzona krzywda może mieć nieodwracalny, negatywny wpływ na dalsze kontakty z Wagą.

