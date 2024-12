Rodzice ze świętokrzyskiego nie przepadają za tym imieniem. Ciekawe, dlaczego...

Urszula to kobieta o silnym charakterze i niezłomnym duchu. Nie straszne jej przeciwności losu, a każde wyzwanie traktuje jako okazję do rozwoju. Czy to zasługa imienia? Poznaj najważniejsze cechy charakteru dziewczyn, które je noszą i dowiedz się, kiedy obchodzą imieniny!