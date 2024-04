Aida Kosojan-Przybysz to postać znana wszystkim, którzy interesują się zarówno rozwojem osobistym, jak i kulturą czy metafizyką. Urodzona w południowo-zachodniej Gruzji w rodzinie śpiewaka operowego i fryzjerki. Po ojcu Aida odziedziczyła piękny głos, który otworzył jej drzwi do muzycznej kariery. Po babci zaś - dar jasnowidzenia, który zapewnił jej sławę i poważanie, również w tej niezwykłej, paranaukowej dziedzinie.

Aida Kosojan-Przybysz w zarządzaniu swoją karierą umiejętnie wykorzystuje potencjał social mediów. Za pośrednictwem Facebooka i Instagrama regularnie dzieli się z fanami przesłaniami, dotyczącymi rozwoju osobistego, które pomagają jej fanom mądrze przeżywać kolejne miesiące. Jej słowa czasem odnoszą się do bieżących, społeczno-politycznych wydarzeń, czasem do wyjątkowych, świątecznych dni, czasem zaś, do dat istotnych z punktu widzenia astrologii.