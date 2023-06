Drzwi numer 1

Jeżeli wybrałaś drzwi numer jeden, oznacza to, że czeka cię duża zmiana w pracy, która wiąże się z rozwojem. Otworzą się przed tobą nowe możliwości, które musisz wykorzystać. Najprawdopodobniej czeka cię duży awans, który znacznie poprawi twoją sytuację materialną. Dodatkowo zaczniesz być szanowana w miejscu pracy. Pamiętaj, że osiągnięcie sukcesu nie zawsze jest łatwe, więc bądź gotowa na pewne przeszkody.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Drzwi numer 2

Wybrałaś drzwi numer 2? Znaczy to, że rozpoczniesz nowy etap w swoim życiu i jesteś na niego przygotowana. Czas zostawić przeszłość za sobą i przestać wymyślać wymówki. Tkwisz w miejscu lub z osobą, z którą nie masz przyszłości. Należy zamknąć te drzwi za sobą i ruszyć w nieznane. Wszystkie zmiany, których się teraz podejmiesz, wyjdą ci na dobre. Carpe diem!

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Drzwi numer 3

Jeżeli zdecydowałaś się wybrać drzwi numer 3, oznacza to, że coś znajduje się tuż przed twoim nosem, ale nie potrafisz tego dostrzec. Jeżeli zaczniesz być bardziej uważna i skoncentrowana, to uda ci się to znaleźć. Gonisz za szczęściem, które masz na wyciągnięcie ręki. Czasem warto przestać kombinować i wybrać prostsze rozwiązanie.



Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Drzwi numer 4

Jeżeli wybrałaś drzwi numer 4, znaczy to, że nie radzisz sobie ze swoimi emocjami i w najbliższym czasie będziesz chciała odciąć się od codzienności. Będziesz unikać kontaktu z ludźmi oraz trudnych obowiązków. Odizolujesz się od wszystkiego, co sprawiało ci do tej pory przyjemność. Niekoniecznie musi to być czymś złym, czasem każdy potrzebuje czasu do przemyślenia pewnych spraw lub odpoczynku. Powinnaś naładować swoje baterie do życia!

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Drzwi numer 5

Wybrałaś drzwi numer 5? Oznacza to, że twoje życie zmieni się o 180 stopni. Najprawdopodobniej zmienisz znajomych lub miejsce swojego zamieszkania. Być może czekają cię podróże, które zmienią coś w twoim życiu. Dotychczas byłaś zamknięta na nowe możliwości, a powinnaś się na nie otworzyć. Wyrusz w nieznane i ciesz się życiem. Powinnaś zacząć słuchać swojej intuicji i przestać zastanawiać się nad każdym krokiem.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Drzwi numer 6

Jeżeli wybrałaś drzwi numer 6, to czekają cię w najbliższym czasie pewne trudności. Pojawią się na twojej drodze liczne przeszkody, z którymi będziesz musiała się zmierzyć. Ważne jest to, abyś przed nimi nie uciekała. Jeżeli zależy ci na wyznaczonych przez siebie celach, to musisz o nie zawalczyć. Zachowaj jednak przy tym dużą ostrożność, nie wszyscy dobrze ci życzą.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

