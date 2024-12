Sen o drzewie. Symbol siły czy przestroga?

Drzewo w śnie to motyw, który może kryć w sobie wiele znaczeń. Często symbolizuje rozwój, siłę, stabilność, a także ostrzega przed niebezpieczeństwem. Czy drzewo w twoim śnie wydaje się silne i mocne, czy może przeciwnie – osłabione? Nosisz je lub ścinasz? Sprawdź, co to znaczy!