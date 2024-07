Pierwsze drzewo - harmonia i spokój

Jeśli wybrałaś zielone, liściaste drzewo, oznacza to, że przyciągasz do siebie osoby ceniące sobie stabilność i prostotę. Są to ludzie, którzy stawiają na pewność w działaniach i relacjach. Lubią czuć wsparcie w swoich bliskich.

Ważny jest dla nich spokój oraz harmonia. Otaczasz się osobami, które cenią sobie ciszę i nie lubią wychodzić przed szereg. Cechuje ich praktyczność i organizacja. Mają praktyczne podejście do życia, a wszystko musi działać zgodnie z ich planem.

Bliscy, których przyciągasz, lubią otaczać się naturą. Chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu, spacerując po parkach, lasach lub ogrodach. Kolor zielony koi ich nerwy.

Drugie drzewo - emocje i wrażliwość

Wybrałaś różowe drzewo? Oznacza to, że otaczasz się osobami romantycznymi i wrażliwymi. Są one otwarte na uczucia i emocje. Potrafią wyrażać swoje myśli subtelnie i delikatnie. Pragną być także za to doceniane.

Te osoby są także niezwykle kreatywne, a ich pomysły zawsze zaskakują. Mają bogatą wyobraźnię i potrafią przelewać myśli na papier lub sztalugę. Lubią sztukę, malarstwo muzykę lub literaturę.

Otaczasz się również osobami, które są bardzo empatyczne. Lubią czuć się potrzebne i pragną nieść innym pomoc. Zawsze możesz liczyć na ich wsparcie. Te osoby szukają także głębokich połączeń i emocjonalnych relacji. Cenią sobie szczerość i autentyczność.

Trzecie drzewo - tajemniczość i wierność

Natomiast jeżeli wybrałaś drzewo iglaste, to znak, że przyciągasz do siebie ludzi tajemniczych. Najczęściej mają głębokie myśli i skłonności do introspekcji. Poznanie tych osób jest jednak często wyzwaniem i wymaga czasu.

Otaczasz się także osobami o silnej woli i determinacji. Są wytrwali w swoich działaniach i zawsze dążą do osiągnięcia swoich celów, niezależnie od przeszkód. Ich działania są dla ciebie inspiracją w życiu.

Towarzyszą ci także osoby lojalne i wierne w relacjach. Cenią sobie zaufanie i są gotowi zrobić wiele, aby ochronić najbliższych. To niezawodni przyjaciele i partnerzy. Choć na pierwszy rzut oka mogą się tacy nie wydawać. Ich uczucia rozpoznasz po ich czynach, a nie słowach.

Czwarte drzewo - zabawa i optymizm

Intuicja podpowiedziała ci, aby wybrać kolorowe drzewo z pomponami? Oznacza to, że przyciągasz osoby energiczne i pełne optymizmu. Mają pozytywne nastawienie do życia i potrafią zarażać innych swoim dobrym humorem.

To także ludzie, którzy ciągle chcą się bawić i doświadczać nowego. Chętnie podejmują się wyzwań i są otwarci na ludzi i wydarzenia. Nuda nie jest dla nich, a ty lubisz to w nich. Z nimi zawsze jest wesoło.

Otaczają cię także osoby innowacyjne, które lubią tworzyć i myśleć nieszablonowo. Dodatkowo uwielbiają być w centrum uwagi. Są charyzmatyczne i potrafią przyciągać innych zachowaniem i pomysłami. Warto je doceniać i zauważać.

