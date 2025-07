Co przyniesie środa, 23 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z doktrynerem, człowiekiem zapamiętałym w teoretyzowaniu. U tego kogoś wszystko musi być pod linijkę i zawsze na swoim miejscu. Błądzącemu wybaczy tylko jeśli bezwzględnie zniszczy jego pomyłki. Krótko mówiąc, unikaj twardogłowego okrutnika. W finansach nie ma dogmatów, a nikt nie jest zbyt silny, by przegrać.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta 2 Denarów

W życiu prywatnym może dojść do skutku tzw. transakcja wiązana. "Ja tobie coś i ty mnie coś…". Każdy powinien być do pewnego stopnia interesowny. Dbaj o to, co dla Ciebie ważne. Nie dawaj z siebie wszystkiego, żeby dostać cokolwiek. Nie składaj wielkich obietnic. W finansach inwestuj drobne sumy, nie porywaj się na duże wydatki. To nie jest dobry czas.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych wystrzegaj się zazdrości, a także bezkompromisowych relacji. Nie daj sobie wmówić, że ktoś jest zaborczy i okrutny, bo tak bardzo kocha. Dobre uczucie pozwala rozwijać się, poznawać swoje granice, eksperymentować. Przebaczenie to najwyższa forma miłości. W finansach wystrzegaj się pracy dla szefa-tyrana, nie daj się ponieść złości w rozmowie.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych unikaj teraz pychy. Ktoś może wydać się Tobie niedoświadczony, nieświadomy… Poglądy tej osoby irytują lub są po prostu naiwne. Jeśli chcesz coś zdziałać, musisz podejść do niej z szacunkiem. Uważnie obserwuj też, czy druga strona nie traktuje cię z góry. W finansach możesz kogoś do siebie przekonać, oferując mu niewielkie wsparcie.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która wyrzeka się pogoni za modą, nie chce dopasować się do kanonu. Ten ktoś nie wyda się atrakcyjny na pierwszy rzut oka, ale pielęgnuje w sobie liczne zalety. Patrz głębiej, nie oceniaj po pozorach. W finansach kariera może zwolnić, ale zyskasz dzięki temu przestrzeń do rozwoju osobistego.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która folguje swoim zachciankom, pragnienia stawia na pierwszym miejscu. Ten ktoś potrafi zjednać sobie otoczenie, wmówić, że jego korzyść jest interesem ogółu. Nie warto z tym walczyć, a można podpatrywać. W finansach zadbaj o wizualną stronę tego, co oferujesz, a także jak pracujesz. Wizerunek to klucz.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych trzeba będzie zaprowadzić nowe porządki. Ktoś może się burzyć, ale ostatecznie jest w stanie ustąpić. Jeśli to ty dostajesz propozycję, nie opieraj się jej wyłącznie dla zasady. Miej cierpliwość dla ludzi, którzy nie do końca akceptują nowości. W finansach trzeba spełnić warunek wstępny, aby stać się pełnoprawnym członkiem wspólnoty.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta 7 Kielichów

W życiu prywatnym możesz rywalizować o miłość z drugą osobą lub… z ideą. Jeśli ktoś ma wielką pasję, wciąż szuka siebie oraz celu w życiu, to może nie być skoncentrowany na związkach. Ty również nie narzucaj sobie "miłosnego" obowiązku. Świat kusi cię miliardem barw i smaków. W finansach nie da się długo "służyć dwóm panom", grać na dwa fronty.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta Kapłan

W życiu osobistym możesz doczekać się akceptacji. Otoczenie przyjmie Cię z ciekawością i radością. Każdy pokłada w Tobie jakieś swoje nadzieje, ale nie daj się tym obciążyć. Na koniec dnia wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za swoje szczęście, nie możemy oczekiwać, że inni nas je nim obdarzą. W finansach może pojawi się nowa osoba w zespole. Może Ty nią będziesz?

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta 6 Denarów

W życiu osobistym nie oszukuj siebie. W gruncie rzeczy dobrze wiesz, czego chcesz i masz świadomość, jaka relacja jest dla Ciebie odpowiednia. Niektórzy ludzie wydają się pociągający, bo oferują fantazję. Możesz przy nich pomyśleć, że zdołasz być kimś zupełnie innym. Ale czy na pewno? W finansach nie wchodź do towarzystwa, które gra znaczonymi kartami.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta Wieża Boga

W relacjach prywatnych możesz zdać sobie teraz sprawę, że wszystko jest czasowe. Ludzie zmieniają się nieustannie, a ich obietnice sprzed wielu lat mogą nawet nie być Tobie potrzebne. Nie wahaj się zniszczyć tego, co już Tobie nie służy i zrobić miejsce czemuś nowemu. W finansach utrata możnego protektora może wprowadzić ostre zamieszanie.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta 6 Mieczy

W relacjach osobistych widać debatę, spór, wspólne szukanie rozwiązania. Pozytywnym faktem jest to, że wszyscy zainteresowani starają się pomóc. Problem w tym, że najlepsze chęci nie pomogą, jeśli nie ma gotowości by ustąpić, zrozumieć odmienny punkt widzenia. Nie marnuj czasu na kręcenie się w kółko. W finansach znaj przysłowie, że gdzie kucharek sześć...

