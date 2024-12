W tym tygodniu warto zadbać o siebie i zrelaksować się. W pracy nie obiecuj zbyt wiele innym , bo wcale nie będziesz miał ochoty pomagać. Zajęte Byki podejmą decyzję, słuchając głosu swego serca. W połowie tygodnia spędzicie więcej chwil tylko we dwoje. Wolne zaś mogą liczyć na namiętne randki. W wolnej chwili pomyśl o rodzinie, bo czeka na ciebie.

W tym tygodniu ciesz się chwilą i nie martw się na zapas. W pracy rób tylko to, co konieczne. Zajęte Raki chętnie dadzą do zrozumienia jak ważna dla nich jest ich druga połowa, zwłaszcza w gronie rodziny będą wychwalać jej atuty. Wolne zaś odetną się od przeszłości i otworzą na nową znajomość. W wolnej chwil korzystaj z zaproszeń.