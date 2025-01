Wioleta to żeńskie imię pochodzenia włoskiego. W Polsce stanowi odrębny wariant imienia Wioletta.

Bliscy i znajomi mogą zwracać się do Wiolety przy użyciu popularnych zdrobnień takich jak:

Wioleta to kobieta dobrze zorganizowana. Jest świetną negocjatorką, oddaną córką, matką i żoną. Umie budować trwałe relacje, nie tylko te przyjacielskie, ale również zawodowe. Niektórzy twierdzą, że została stworzona do życia rodzinnego. W rzeczywistości jednak radzi sobie równie dobrze w domu, jak i w pracy. Jest optymistycznie nastawiona do życia. To z jednej strony romantyczka, a z drugiej realistka.