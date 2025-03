Środa dla wybranych. Wróżka Aira zdradza, co nas czeka 26 marca

Ktoś, kto był dla ciebie ostatnio chłodny, dziś zmieni swoje nastawienie i okazywać zacznie ci więcej ciepła. Co może być tego powodem? Być może osoba ta zacznie się przed tobą otwierać, a b yć może to początek czegoś wielkiego między wami.

Ten dzień powinien być tylko twoim dniem. To czas na zadbanie o siebie i o swoje własne potrzeby. Weź sobie wolne i poleż trochę dłużej w łóżku niż zwykle. A może wpadnie ci pomysł na metamorfozę? Zmiana koloru włosów to dobry początek.

Dziś wszystko stanie się dużo prostsze i łatwiejsze. Twoje serce bowiem wreszcie się odblokowało. To czas na budowanie tej nowej relacji, która niby jest, a niby jej nie ma. Od teraz jest i skup się na tym, by trwała jak najdłużej.

Możesz dziś spokojnie podnieść głowę do góry. Zły czas dobiegł końca. Będzie tylko lepiej. Wszystko się uspokoi. Będziesz doceniony, a nawet adorowany przez swoją ukochaną osobę. Jak się jej odwdzięczysz? Masz jeszcze chwilę do namysłu.

Uda ci dziś naprawić coś, co wymagało konkretnych działań. To się uda a nawet cała sprawa zostanie obrócona na twoją korzyść. Trzeba, w takich sytuacjach, działać dynamicznie i nie pozwolić sobie na tak zwane tanie sentymenty.

Nie oglądaj się za siebie. Nie pozwól też na to, by chwilowe przeszkody podcięły ci skrzydła. Nie daj się! Masz więcej możliwości niż się tobie wydaje, dlatego nie bój się niczego. Wieczorem zadbaj o relaks dla siebie i dla swojej ukochanej osoby.

Jeśli jest coś, co ciebie dręczy i męczy, puść to wolno. Nie trzymaj się kurczowo czegoś, co ciebie osłabia lub nie spełnia twoich wymogów. To nie jest dobre dla ciebie. Swoją energię zacznij poświęcać na coś, co jest pozytywne i budujące.