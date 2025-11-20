Spis treści: Andrzejki. Wieczór wróżb i dobrej zabawy To zdradza przyszłość szybciej niż lanie wosku. Stara wróżba wraca do łask Wróżba z jabłka na andrzejki. Tak wykonasz ją krok po kroku

Andrzejki. Wieczór wróżb i dobrej zabawy

"W noc świętego Andrzeja pannom z wróżby nadzieja!". Tak głosi popularne powiedzenie związane z andrzejkami. Wieczór wróżb przypada w nocy z 29 na 30 listopada. Niegdyś był on traktowany bardzo poważnie, ponieważ wierzono, że tego wieczora panny będą miały okazję poznać swoją przyszłość. Obecnieandrzejki to przede wszystkim okazja do świetnej zabawy w gronie przyjaciół. Chociaż wróżb nie traktuje się już zbyt poważnie, mogą stanowić idealne uzupełnienie andrzejkowej imprezy.

Najbardziej popularną wróżbą jest oczywiście lanie gorącego wosku przez dziurkę od klucza do zimnej wody. Uzyskany kształt miał być zapowiedzią tego, co czekało daną dziewczynę. Oczywiście najbardziej pożądane były serduszka, obrączki, a czasami i postać mężczyzny.

To zdradza przyszłość szybciej niż lanie wosku. Stara wróżba wraca do łask

Mało kto pamięta, że niegdyś jedną z najpopularniejszych wróżb była ta z wykorzystaniem jabłka. Owoc ten od zawsze był kojarzony z magicznymi właściwościami. Symbolizuje miłość, wdzięczność, płodność i obfitość. Dawniej było wykorzystywane jako talizman zapewniający dobrobyt, szczęście i zdrowie.

Dlatego też nie bez powodu były tak chętnie sięgano po nie podczas andrzejkowych wróżb. Jabłko pomagało w rytuale, mającym pomóc w przepowiadaniu wielkiej miłości. Oczywiście wróżbę należy potraktować z przymrużeniem oka.

Czerwone, pełne życia jabłka zapraszają do naszego domu radość i obfitość 123RF/PICSEL

Wróżba z jabłka na andrzejki. Tak wykonasz ją krok po kroku

Chcesz znać przyszłość swojego życia uczuciowego? Postępuj według następujących kroków.

Sięgnij po jabłko, do którego kieruje cię intuicja. Umyj owoc i potrzymaj przez chwilę w dłoni. Zacznij obierać jabłko tak, by jego skórka była jak najdłuższa. Następnie skórkę jabłka rzuć na podłogę.

I tu zaczyna się kolejny etap całej zabawy. Sprawdź, w jaki kształt litery układa się skórka jabłka. Według dawnych wierzeń będzie ona wskazywała, na jaką literę będzie się zaczynało imię przyszłego wybranka.

Po zakończeniu rytuału skórkę można wyrzucić, a jabłko zjeść. Owoc też będzie świetną wskazówką: słodkie jabłko wróży poznanie przyszłego ukochanego w dość szybkim czasie, a kwaśne czy gorzkie każe uzbroić się nam w cierpliwość. Na wielką miłość przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.

