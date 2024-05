W tym tygodniu trzymaj nerwy na wodzy. W pracy na etacie mało powinno cię obchodzić zdanie innych, bo tylko dzięki samodzielności osiągniesz sukces. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą powinny uważać, aby nie mylić się w rachunkach, bo mogą słono za to zapłacić. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały dobrą okazję do otworzenia własnego biznesu. Jeśli to było wcześniej twoim marzeniem to teraz masz doskonały czas, aby działać. W sprawach finansowych nie narażaj zbytnio swojego portfela na zbędne straty.