Nowe świadczenie od ZUS to efekt ustawy o świadczeniach wspierających, która weszła w życie 1 stycznia 2024 roku. Dotyczy ono osób z niepełnosprawnością lub ich opiekunów.

Jak poinformowali pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , tylko do 19 kwietnia tego roku otrzymali już oni 8,4 tys. wniosków o dodatkową pomoc.

Do tej pory ZUS rozpatrzył ok. 5,6 tys. wniosków, 1,5 tys. osób otrzymało już z ZUS-u świadczenie wspierające na łączną kwotę 18,5 mln zł

Aby otrzymać świadczenie, należy zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa (WZON), który określi poziom niepełnosprawności i wyrazi go w punktach. Zgromadzone punkty posłużą następnie do uszeregowania w konkretnej grupie.