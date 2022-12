Spis treści: 01 Horoskop na styczeń 2023 BARAN

02 Horoskop na styczeń 2023 BYK

03 Horoskop na styczeń 2023 BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na styczeń 2023 RAK

05 Horoskop na styczeń 2023 LEW

06 Horoskop na styczeń 2023 PANNA

07 Horoskop na styczeń 2023 WAGA

08 Horoskop na styczeń 2023 SKORPION

09 Horoskop na styczeń 2023 - STRZELEC

10 Horoskop styczeń 2023 KOZIOROŻEC

11 Horoskop na styczeń 2023 WODNIK

12 Horoskop na styczeń 2023 RYBY

Horoskop na styczeń 2023 BARAN

Uczucia:

Już na początku miesiąca, kiedy to na niebie zajmie silne miejsce Merkury, Baran poczuje w sobie bardzo dużo siły i pewności siebie. Może to spowodować, że nie do końca będzie nad sobą panował. I choć wcale nie będzie chciał zrobić coś złego, to jego brak delikatności i taktu może wyrządzić dużą krzywdę partnerowi, a także swoim najbliższym. Jeśli Baran nad sobą zapanuje, to czeka go miesiąc pełen miłości. Samotne Barany mają duże szanse zawalczyć o kogoś, na kim im zaczęło zależeć. To nie będzie łatwe, niemniej jest to bardzo dobry czas, aby zaimponować i oczarować kogoś swoją osobowością.

Reklama

Kariera i finanse:

Styczeń za sprawą Słońca, jak również Merkurego, sprawią, że Baran będzie bardzo efektywny i skuteczny. W tym czasie będzie nastawiony na realizację wszelkiego rodzaju celów, zarówno tych zaległych, jak i bieżących. To będzie również bardzo dobry czas dla Barana na planowanie nowych wyzwań na ten rok, a cokolwiek sobie zaplanuje właśnie w tym miesiącu, ma szansę zrealizować. To będzie czas ciężkiej pracy, ale przełoży się ona na konkretne pieniądze, a tych w styczniu Baranowi nie powinno zabraknąć. Choć powinien się on również liczyć z większymi niż zwykle, wydatkami.

Zdrowie: Niestety, ale zdrowie Baranów w styczniu nie będzie najlepsze. A wszystko za sprawą stresu i przemęczenia. Baran powinien szczególni uważać na górne drogi oddechowe. Szczególnie zalecane jest też zadbanie o odporność.

Czytaj również: Wróżka Aida zwróciła się z apelem do Polaków. Oto co wydarzy się w najbliższych tygodniach

Horoskop na styczeń 2023 BYK

Zdjęcie Dla Byka styczeń będzie miesiącem miłosnych uniesień / 123RF/PICSEL

Uczucia:

Wenus sprawi, że styczeń przebiegnie Bykom w bardzo namiętnej i miłosnej atmosferze. Byk w tym miesiącu będzie też bardzo rodzinny i uda mu się zgromadzić przy sobie wszystkich bliskich, a nawet pojednać ze sobą zwaśnione strony. Na pewno nie zapomni też o ukochanej osobie i nie da jej poczuć się odtrąconą. Dobra energia i aura Byków sprawi, że styczeń będzie dobrym miesiącem dla wszystkich, którzy są im bliscy. Samotne Byki będą miały dużo pracy i zajęć dodatkowych, jednakże mimo wszystko w ich otoczeniu pojawi się ktoś, kto zrobi na nich bardzo duże wrażenie. Znajomość ta, będzie na tyle wyjątkowa, że może się przerodzić w prawdziwe uczucie.

Kariera i finanse:

W tym miesiącu Mars obdarzy Byka energią, siłą, ale też zapałem do pracy. To będzie jeden z lepszych miesięcy w tym roku dla Byka. Może on liczyć na szczęście. Owszem będzie on zaangażowany i będzie dużo pracował, ale w kluczowych momentach będzie mu sprzyjał los, który pomoże mu uporać się problemami niemal nie do rozwiązania, a jednak uda się to właśnie Bykowi. Wiele osób, w tym, które będą miały wpływ na finanse Byka, będą pod dużym wrażeniem jego zaradności i umiejętności radzenia sobie z problemami. Dzięki temu Byk może liczyć na podwyżkę lub premię, a także dodatkowe gratyfikacje za dobrze wykonane zadania. Dobra passa w karierze Byka będzie trwała przez cały miesiąc. Dzięki temu sam również będzie mógł się wynagrodzić odkładanym od dłuższego czasu zakupem.

Zdrowie: Zdrowie Byka w styczniu będzie bez zastrzeżeń.

Zdjęcie Byki będą pełne pozytywnej energii, wykażą się dużą pomysłowością i kreatywnością, a Wenus będzie im przychylna nie tylko w miłości / 123RF/PICSEL

Horoskop na styczeń 2023 BLIŹNIĘTA

Uczucia:

Już od samego początku miesiąca, Bliźnięta poczują duży przypływ uczuć, a przede wszystkim namiętności i pożądania, głównie za sprawą Marsa i Wenus. To one podbudują ich charyzmę i energię. Na pewno skorzysta na tym partner Bliźniąt, który to otrzyma dużą dawkę uczuć. Nie cały miesiąc będzie tak idealny, ponieważ w drugiej połowie miesiąca, energia Bliźniąt osłabnie, a jej miejsce zajmie irytacja i poddenerwowanie, ale nie zatrze to wrażenia, jakie zrobiły wcześniej. Samotne Bliźnięta, w drugiej połowie stycznia, pod wpływem Marsa w Byku, będą czuły wewnętrzny spokój, może nawet spowolnienie, lub jakiegoś rodzaju osłabienie fizyczne, ale obudzą się ich uczucia i znajdą kogoś, kogo będą mogły nimi obdarzyć.

Szczególnie dobrze będzie się układało Bliźniętom w sprawach sercowych, a dobry nastrój przyniesie powodzenie również w innych sferach życia wróżka Mariwa

Kariera i finanse:

Jowisz i Saturn rozpoczną proces osiągania sukcesów przez Bliźnięta. Pierwsze z nich będą już odczuwalne na początku tego miesiąca. Bliźnięta nie będą musiały się spieszyć, gdyż wszystko będzie szło swoim tempem, sprawy będą przybierały niespiesznie, pozytywny obrót, a one będą zyskiwały poklask i uznanie. Dzięki czemu będą mogły liczyć na gratyfikację finansową. Mogą się spodziewać całkiem dużej premii, a przy dodatkowej inicjatywie z ich strony również podwyżki.

Zdrowie: Wszechobecne w tym roku wirusy ich nie ominą i dadzą o sobie znać. Niestety Bliźnięta czeka co najmniej kilkudniowy pobyt w domu, spowodowany chorobą.

Sprawdź też: Horoskop chiński. Co nas czeka w 2023 roku?

Horoskop na styczeń 2023 RAK

Uczucia:

Styczeń okaże się wyjątkowo dobrym miesiącem szczególnie dla Raków będących w związkach małżeńskich. Poczują niczym niezmąconą harmonię i spokój. Przepełnieni miłością, będą chcieli jak najwięcej czasu spędzać z ukochaną osobą, a co najważniejsze nie będą uciekać w pracę, ani też inne zajęcia, tylko poświęcą się w pełni partnerowi. Co ważne Raki nabiorą odwagi na odważne decyzje i eksperymentowanie, zdecydują się na to, na co do tej pory nie miały śmiałości, co doda pikanterii ich związkowi. Samotne Raki będą otwarte na nowe znajomości, szczególnie w drugim tygodniu stycznia, los postawi na ich drodze kogoś interesującego, z kim będą gotowe pójść na żywioł, co będzie dla nich absolutną nowością. Z całą pewnością mogą liczyć na gorący romans.

Kariera i finanse:

Niezawodny Mars sprawi, że Rak odważy się na realizację swoich pomysłów, a nie tylko wykonywanie poleceń innych. Ponieważ odważy się zaryzykować, dużo może się zmienić w jego pracy, a może nawet odważyć się na zmianę pracy, a przynajmniej na jej poszukiwanie. Taka odwaga, a wręcz brawura i ryzyko mu się opłaci, ponieważ otworzą się dla niego nowe, większe możliwości zarobkowania. Rak dzięki temu podniesie swoja wartość i uwierzy w siebie. Ze względu na dobrą sytuację finansową i na fali odczuwalnej odwagi, może zdecydować się na inwestycje, która w przyszłości zaprocentuje.

Zdrowie: Rak w styczniu będzie odczuwał dużo sił, energii, nie będzie miał wielu powodów do zmartwień i stresu, a dodatkowo miłość, przyniesie mu olbrzymie ilości endorfin.

Horoskop na styczeń 2023 LEW

Uczucia:

Lwy będące w związku, na początku miesiąca mogą czekać spięcia i lekkie kłótnie. Jednakże wszystko się zmieni, kiedy to Wenus przejmie panowanie na niebie. To właśnie wtedy ich związek odżyje. Lwy w tym miesiącu będą bardzo kreatywne i wykorzystają to również w związku, zapewniając tym samym, wiele atrakcji i niespodzianek partnerowi. Samotne Lwy będą miały w sobie dużo wewnętrznego magnetyzmu, co przełoży się na powodzeniu u płci przeciwnej. Spędzą bardzo miłe chwile w ciekawym towarzystwie, jednakże nie znajdą miłości swojego życia.

Kariera i finanse:

Mars przyczyni się do tego, że Lew będzie miał dużo sił do działania, a Jowisz przyniesie nowe ciekawe możliwości. W pracy Lew nie będzie miał sobie równych, wszystko, co sobie założy, uda mu się zrealizować. Ważne jest tylko to, żeby skupił się na sobie, a nie robił wszystkiego za innych, ponieważ nie będzie to działało na jego korzyść. Co ważne, bardzo dobrze będzie mu wychodziła współpraca i kooperacja z innymi, gdzie wykaże się dużą pomysłowością i kreatywnością, za co zostanie nagrodzony nie tylko pochwałą, ale może się spodziewać gratyfikacji finansowej.

Zdrowie: Zdrowie Lwa w styczniu będzie jeszcze lepsze niż w poprzednich miesiącach.

Horoskop na styczeń 2023 PANNA

Zdjęcie Styczeń będzie nerwowy dla Panien / 123RF/PICSEL

Uczucia:

Niestety Panna musi nastawić się na nerwowy czas. Wpływ Merkurego i Słońca sprawi, iż będzie rozdrażniona, a energia z niej odpłynie. Z tego powodu drobne, codzienne sprawy będą powodowały napięcia i wybuchy ze strony Panny. Szczere rozmowy z partnerem będą trudne i dość bolesne. Panna będzie chciała także zrobić porządek w relacjach, dlatego możliwe, iż odetnie się od więcej niż jednej osoby i zakończy pewne rozdziały. Samotne Panny nie będą miały ochoty na nowe relacje i raczej nie mają szansy na poznanie nowej osoby. Powinny się skupić na sobie i wewnętrznym wyciszeniu.

Kariera i finanse:

Za sprawą Wenus relacje w pracy ułożą się poprawnie, Panna będzie miała okazję docenić też pracę innych. Panna będzie chciała wydać większą sumę pieniędzy na przyjemności i jest to dobry pomysł. Pieniędzy jej nie zabraknie, a dzięki temu poprawi sobie nastrój.

Zdrowie: Panna przez większość czasu będzie przemęczona. Mimo tego na zdrowie fizyczne nie będzie mogła narzekać. Nie czekają ją poważne choroby. Musi tylko bardziej zadbać o spokojny sen, a także dobre dotlenienie się, a z czasem odzyska wewnętrzny spokój i poczuje się lepiej we własnej skórze.

Czytaj też: 2023 to nie będzie ich rok. Te trzy znaki zodiaku muszą szczególnie uważać

Horoskop na styczeń 2023 WAGA

Uczucia:

W związku Wagi będzie układało się bardzo dobrze. Mars sprawi, iż Waga będzie namiętna, a Wenus, iż wykaże się dużym zrozumieniem i wparciem dla partnera w styczniu. Dlatego czeka ją dobry czas, podczas którego może się zbliżyć do partnera i lepiej go zrozumieć. Słońce doda pozytywnej energii i wigoru do związku. Waga będzie szczęśliwa i spełniona w styczniu w swojej relacji. Samotne Wagi mają szansę poznać kogoś, w kim się zakochają. To może być początek nowej drogi w ich życiu, jeśli tylko otworzą się na to, co nieznane.

Dla Wagi styczeń będzie dość dobrym miesiącem, choć czeka ją wiele przemyśleń. Wszystko jednak będzie się układało po jej myśli wróżka Mariwa

Kariera i finanse:

Układ planet będzie zachęcał Wagę do działania. Musi tylko uważać, aby się nie przeceniać, a może do tego dojść ze względu na wpływ Słońca i Marsa. Panowanie nad swoimi emocjami i dyplomacja w relacjach z innymi, bardzo korzystnie wpłyną na jej karierę. Ma szansę się rozwinąć i walczyć o awans, o ile tylko zachowa zimną krew. To także dobry czas na szukanie nowej pracy i nowych możliwości rozwoju zawodowego. Finansowo będzie to dobry miesiąc, podczas którego może pozwolić sobie na dodatkowe wydatki, szczególnie w kwestii swojego wyglądu.

Zdrowie: Waga nie może narzekać na swoje zdrowie w styczniu. Uniknie poważnych chorób i urazów. Musi jednak zadbać o dietę, powinna jeść więcej lekkostrawnych potraw, inaczej może mieć problemy z jelitami i cierpieć na wzdęcia.

Horoskop na styczeń 2023 SKORPION

Uczucia:

W tym miesiącu na Skorpiony negatywny wpływ będzie miał Mars w połączeniu z księżycem. Ta mieszanka energii spowoduje, że będą one od początku miesiąca nastawione bardzo krytycznie i walecznie. Skorpiony będą bardzo nieprzyjemne, będą się doszukiwać problemów, staną się krytyczne, a wręcz zgorzkniałe. Sytuacja będzie na tyle zła, że sukcesem będzie, jeśli Skorpion nie zakończy całkowicie związku, w którym się znajduje, bo myśleć o tym, będzie z całą pewnością. Szansa na załagodzenie tej sytuacji, pojawi się w drugiej połowie miesiąca. Samotne Skorpiony będą za bardzo krytyczne i wrogo nastawione, ażeby znaleźć kogoś odpowiedniego do związku. Zdecydowanie łatwiej będzie im się z kimś pokłócić, niż okazać uczucia.

Kariera i finanse:

Skorpion będzie się w pracy czuł lepiej niż poza nią. Trzeba też przyznać, że realizacja zadań będzie jego odskocznią od problemów, dlatego będzie mu to sprawiało przyjemność, na pewno nie będzie się w pracy nudził. Dodatkowo, przez cały miesiąc będzie mu towarzyszyć dużo szczęścia. Dlatego uda mu się zrobić to, czego nie mógł wykonać ktoś inny. Może również spróbować swoich sił w grach liczbowych, czy też loteriach, może mu się trafić wygrana.

Zdrowie: Skorpion w styczniu powinien postawić głównie na walkę ze stresem i dobry sen.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Polacy wierzą w horoskopy? Interia.tv

Horoskop na styczeń 2023 - STRZELEC

Zdjęcie Strzelcowi uda się odłożyć pewną kwotę / 123RF/PICSEL

Uczucia:

Uran w Byku może na krótki czas sprawić, iż będzie nieco rozchwiany i chętny doprowadzania dużych zmian w swoim związku. Jednak kiedy Strzelec da sobie czas na przemyślenia, sam szybko stwierdzi, że nie ma co podejmować pochopnych decyzji, które mogą mu bardzo zaszkodzić. Wenus sprawi, iż Strzelec podejmie chętniej rozmowy z parterem na ważne tematy. Musi jednak uważać, aby ze względu na wpływ Marsa nie obiecać czegoś, czego potem nie będzie w stanie spełnić i zrealizować. Samotne Strzelce mogą ulokować swoje uczucia w nieodpowiedniej osobie, dlatego muszą bardzo uważać na nowe relacje. Inaczej będą cierpieć.

Kariera i finanse:

W pracy będzie panował spokój. Strzelec będzie mógł wykonywać swoje zadania bez presji i pośpiechu. Wpływ Wenus sprawi, iż relacje z innymi będą się dobrze układać. W styczniu Strzelec będzie miał okazję, do rozpoczęcia nowej biznesowej relacji. To także dobry czas na inwestycje w samego siebie, Strzelec może pomyśleć o szkoleniach czy kursach. Na finanse nie będzie narzekał. Ze wszystkim sobie spokojnie jednak poradzi, a nawet ma szansę zaoszczędzić małą kwotę na późniejszy czas.

Zdrowie: Strzelec musi uważać na przewianie i osłabioną odporność. Niestety, ale może w styczniu przebywać na zwolnieniu lekarskim.

Horoskop styczeń 2023 KOZIOROŻEC

Uczucia:

Kiedy Koziorożcom w miłości patronuje Mars w Byku, mogą się one spodziewać przebudzenia w związku. I tak właśnie będzie już w drugim tygodniu stycznia. Koziorożce poczują przypływ uczuć namiętności i ekscytacji. Jak rzadko, kiedy, okażą swojemu partnerowi bardzo dużo ciepła i opiekuńczości. Dodatkowo Wenus w Koziorożcu umocni ich w tej miłości, którą czują. Samotne Koziorożce spotkają na swojej drodze kogoś, do kogo mocniej zabije im serce. Może się okazać, że jest to ich miłość na całe życie, ale powinny być ostrożne. Czasami okazuje się, że szybko wcale nie oznacza lepiej i tak może być w tym wypadku.

Kariera i finanse:

Styczeń przyniesie Koziorożcowi duże sukcesy zawodowe, a pomogą mu w tym zarówno Mars, który obdarzy go siłą, energią i pewnością siebie, jak i Wenus, która będzie odpowiadała za siłę przebicia, kreatywność i przebojowość. W takiej konfiguracji, Koziorożec nie może nie odnieść sukcesu. Będzie mu się wiodło pod każdym względem, zarówno w kontaktach interpersonalnych, jak i pod względem zadaniowym. Nie można w tym miejscu pominąć finansów, z których Koziorożec powinien być bardzo zadowolony. Czekają go również spotkania, narady lub szkolenia z ciekawymi ludźmi, z których może dużo się nauczyć i w przyszłości tą wiedzę wykorzystać do swoich celów.

Zdrowie: Koziorożec będzie w bardzo dobrym stanie fizycznym i psychicznym.

Sprawdź: Styczeń: nowy dom. Kwiecień: biegunka. Sprawdź, co cię czeka w 2023

Horoskop na styczeń 2023 WODNIK

Uczucia:

Dużo dobrej energii znajdzie się w związku Wodnika, głównie za sprawą wpływu Słońca i Wenus. Wodnik będzie chciał spędzać czas w większym gronie i z przyjaciółmi. To będzie mocno rozrywkowy czas dla jego związku. W połowie miesiąca Wodnik musi uważać, gdyż za sprawą wpływu Merkurego stanie się mocno roztrzepany i chaotyczny, co może powodować kłótnie w związku. Ale po 20, wszystko powinno wrócić do normy. Będzie romantycznie i namiętnie. Samotne Wodniki zdecydowanie w tym miesiącu mają szanse na romans i poznanie więcej niż jednej ciekawej osoby. Na pewno nie będą się nudzić.

Kariera i finanse:

Los i układ planet będą sprzyjały Wodnikowi w sferze finansów. Pojawią się nowe możliwości zarobienia pieniędzy. Jeśli Wodnik zajmuje się sprzedażą, to jest wręcz idealny czas na sprzedaż wielu rzeczy za dobre pieniądze. W tym miesiącu Wodnik może pozwolić sobie tez na kilka szalonych wydatków. Pieniędzy mu nie zabraknie, a sprawi tym sobie wiele radości. W pracy może zostać doceniony i dodatkowo wynagrodzony, jeśli tylko porządnie przyłoży się do swoich obowiązków.

Zdrowie: Wodnik musi bardzo na siebie uważać, gdyż będzie mocno przemęczony. Ponadto może doznać urazu typu zwichnięcie, skręcenie, a może nawet złamanie. Dlatego wszystko powinien robić wolniej i spokojniej.

Horoskop na styczeń 2023 RYBY

Uczucia:

Mars sprawi, że Ryby będą miały dużo siły do działania, co przełoży się w dużej mierze na ich związek. Rozbudzą ponownie namiętność i sprawią, że partner zakocha się w nich ponownie. Choć nie będą miały zbyt dużo czasu na spędzanie go z partnerem, to wynagrodzą mu to intensywnością swoich emocji i uczuć. Samotne Ryby mają szansę na otrzymanie od bliskiej osoby dużo wsparcia i pomocy, jednakże relacja, na jaką będą mogły liczyć, będzie wyłącznie przyjacielska. Wartościowa i dużo wnosząca, ale na miłość w tym miesiącu Ryby nie powinny liczyć.

Kariera i finanse:

Dzięki energii Marsa, który to obdarzy Ryby ogromną siłą walki i determinacji, będą się one czuły w pracy, jak przysłowiowa ryba w wodzie. Dzięki temu, uda im się z powodzeniem nadrobić zaległe zadania, ale też z bieżącymi, nie będą mieć większych problemów, co zostanie zauważone i docenione przez przełożonych i współpracowników. Ryby w tym miesiącu zabłysną. Ich ogromny potencjał szybko zaowocuje poprawą sytuacji finansowej, która będzie bardzo potrzebna, ponieważ przed nimi duże wydatki.

Zdrowie: Ryby nie będą miały czasu, a co za tym idzie, mogą być przemęczone. Dlatego dużą uwagę powinny zwrócić na odpoczynek i odpowiednią ilość snu.