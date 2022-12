Spis treści: 01 Co oznacza Chiński Nowy Rok i kiedy wypada?

Co oznacza Chiński Nowy Rok i kiedy wypada?

Chiński Nowy Rok obchodzony jest zwykle między styczniem a marcem. Świętuje się odejście starego roku i nadejście wiosny. W tym czasie wierni składają sobie życzenia i przygotowują specjalne potrawy. Oprócz tego organizowane są specjalne parady oraz pokazy sztucznych ogni. W 2023 roku rozpocznie się Rok Królika. Trwać będzie od 22 stycznia 2023 do 9 lutego 2024.

Jaki będzie chiński rok 2023? Co przyniesie Rok Królika?

Astrologia Te cztery znaki zodiaku to szczęściarze! W 2023 roku nie będą martwić się o pieniądze W wierzeniach królika uznaje się za symbol spokoju i mądrości. Zgodnie z tym sądzić można, że 2023 rok będzie stabilny i spokojny. Idealne rozwiązanie dla osób, które mają dość życia w biegu po Roku Tygrysa. Spokój ten nie oznacza jednak stagnacji. Wolniejsze tempo życia pozwoli nam skupić się na sobie. To czas na samorozwój i cieszenie się z małych rzeczy.

Rok Wodnego Królika. Niezwykle rzadka kombinacja

Oprócz zwierząt w chińskim znaku zodiaku istotne są żywioły. Jest ich pięć, przypisanych pod konkretne planety:

Wenus - metal

Saturn - ziemia

Jowisz - drewno

Mars - ogień

Merkury - woda

Zdjęcie W chińskim horoskopie oprócz znaków zodiaku istotne są również żywioły / 123RF/PICSEL

Rok 2022 przeszedł pod znakiem Wodnego Tygrysa. Żywioł wody towarzyszyć nam będzie również w 2023 roku. Rok Wodnego Królika jest niezwykle rzadkim połączeniem. Ma ono miejsce raz na 60 lat. Połączenie Królika z wodą oznacza odcięcie się od przeszłości i skupienie na tym, co przyjdzie. To dobry znak. Niektóre znaki w połączeniu z wodą odczuwają niepokój.

Horoskop chiński na 2023. Rok Królika

Rok Królika, jak każdy chiński znak zodiaku wraca co 12 lat. Ostatni raz znak miało to miejsce w 2011 roku. Zazwyczaj znak zodiaku, którego rok wypada, przechodzi przez dużo nieszczęść. Króliki nagradzane są kreatywnością oraz są chronione przez całe życie. Cokolwiek złego by się nie działo, zawsze są w stanie wyjść z każdej sytuacji.

Horoskop chiński na 2023 dla innych znaków zodiaku

Rok Wodnego Królika nie działa pozytywnie tylko na ten znak zodiaku. Pozytywnie wpłynie również na Świnię oraz Bawoła. Gorzej ten rok przeżywać będą osoby spod znaku Psa, Kozy, Szczura i Konia.

Horoskop chiński na 2023 rok: Smok

Smoki czekają sukcesy zawodowe i finansowe. W firmie czekać ich mogą nowe wyzwania, które skutkować będą awansami i podwyżką. Dobrze więc, żeby Smoki w tym roku skupiły się na karierze. Tym bardziej że singli nie czeka w tym roku szczęście w miłości. Osoby w związkach natomiast spodziewać się mogą dużo stresu i złości.

Horoskop chiński na 2023 rok: Wąż

Węże rok 2023 przejdą bez większych zmian w życiu. Uznane będą zarówno w pracy, jak i wśród bliskich. Mają szansę na rozwój kariery, lecz będą musiały włożyć w to więcej energii niż Smoki. Mają szanse na znalezienie miłości. Węże w związkach spodziewać się mogą napiętej atmosfery. Mimo to rok ten będzie na tyle spokojny, że należy uważać na dopadającą melancholię.

Zdjęcie Przed nami Rok Królika. Cztery znaki muszą się mieć na baczności / 123RF/PICSEL

Horoskop chiński na 2023 rok: Koń

Konie czeka niebezpieczeństwo finansowe. Osoby z tego znaku muszą być ostrożne w swoich wydatkach. Każda decyzja bez przemyślenia przynieść może negatywne skutki. Doprowadzi to może słabszą silną wolą i wzmocnieniem braku pewności siebie. Konie powinny w takich sytuacjach regularnie dbać o to, by nie osłabła ich psychika.

Horoskop chiński na 2023 rok: Koza

Kozy w 2023 roku powinny podchodzić do spraw bez emocji. Skutkiem będzie psychiczny chaos. Skupienie się na swoim zdrowiu będzie w 2023 roku najlepszym rozwiązaniem. Powinny również dbać o kontakt ze znajomymi. Bez kontaktu nasi bliscy mogą się łatwo od nas odciąć. Mając czas dla siebie, Kozą zaleca się dbanie o czystą duszę.

Horoskop chiński na 2023 rok: Małpa

Małpy czekają liczne wyzwania w 2023 roku. Dlatego też osoby spod tego znaku nie powinny decydować się na wielkie zmiany. Jeśli praca nie sprawia im już przyjemności, zmiana jej powinna zostać przełożona na dalszy plan. Wielokrotnie Małpy odczuwać będą stagnację, lecz nie będzie ona długotrwała. Nadejdzie w ciągu roku moment na ekscytację i pozytywne zaskoczenie. W tym roku znak ten powinien być cierpliwy i roztropnym. Obowiązkowo muszą dbać o zdrowy sen.

Zdjęcie Horoskop chiński 2023. Komu Królik pokrzyżuje plany w nowym roku? / 123RF/PICSEL

Horoskop chiński na 2023 rok: Kogut

Najbliższy rok będzie dla Kogutów wyzwaniem. Bez ciężkiej pracy nie będą w stanie nic osiągnąć. Dobrze będzie unikać ryzyka, szczególnie jeśli ma być związane z naszym budżetem.

Horoskop chiński na 2023 rok: Pies

Zodiakalne Psy w tym roku nie będą czuć większych zmian w swoim życiu. Napotkają kilka wyzwań w pracy, lecz nie zmienią one znacząco ich kariery. Najwięcej zmian czeka singli w sprawach związkowych. Mają szanse na odnalezienie drugiej połówki. Osoby, które są w związku, mogą w tym roku zdecydować się na założenie rodziny.

Zdjęcie Horoskop chiński dla osób spod znaku Świni. Co przyniesie im Rok Królika? / materiał zewnętrzny

Horoskop chiński na 2023 rok: Świnia

Osoby z Roku Świni również mogą liczyć na dużo pozytywnych sytuacji w 2023 roku. W pracy pojawi się szansa na awans lub na nowe współprace. W miłości Świnie czekać będzie dużo namiętności. Nie powinno to jednak zaślepiać. Ten znak skupić się powinien na zdrowiu, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Bez odpoczynku mogą stracić wiele szans w swoim życiu.

Horoskop chiński na 2023 rok: Szczur

Zodiakalne Szczury w tym roku będą się poświęcać, szczególnie w pracy. Odczują wielokrotnie, że świat jest przeciwko nim. Okazać się może jednak, że problemem są ludzie dookoła. Należy skoncentrować się na życiu zawodowym, gdyż może przyjść w tym roku szansa na zarobek. Ważne będzie również życie towarzyskie. Szczury często będą zapraszane na różne imprezy.

Horoskop chiński na 2023 rok: Bawół

Rok 2023 Bawołom minie pod znakiem miłości. Samotnicy znajdą drugą połówkę, a osoby będące w związku, mogą sformalizować swoją relację. Miłość jednak nie powinna ich zaślepić. U Bawołów pojawić się mogą problemy ze zdrowiem oraz życiem towarzyskim. Powinny więc starać się o regularne badania i relacje z przyjaciółmi. Dobrze wpłynie na nie również otwartość na inne wizje świata.

Horoskop chiński na 2023 rok: Tygrys

Zodiakalne Tygrysy będą czerpać z Roku Królika jak najwięcej. Osiągną sukcesy, pod warunkiem, że ich duma zostanie odsunięta na dalszy plan. Znajdą się osoby chcące im pomóc, które Tygrysy powinny docenić. Powinny być jednak cały czas ostrożne w podejmowaniu poważnych decyzji. Należy pamiętać, że spokojne i stopniowe realizowanie celów nie jest tym samym co odkładanie spraw na później.

