Tajemnicze męskie imię, którego boją się rodzice. W 2023 roku nikt nie nazwał tak dziecka

Nie sposób przekonać go do zmiany zdania, choć lubi słuchać poglądów innych. Jest uparty, ale dzięki temu dąży do osiągania założonych celów. To dobry przyjaciel, który sam ufa niewielu ludziom. Konstancjusz ma milion pomysłów na minutę, a wiele z nich udaje mu się wdrożyć w życie. Co mówią o nim liczby i gwiazdy?