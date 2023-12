Spis treści: 01 Baran (21.03 - 19.04) - nie daj się nerwom

Baran (21.03 - 19.04) - nie daj się nerwom

Boże Narodzenie 2023 dla Barana nie będzie najprzyjemniejsze. Będzie on mocno zestresowany wcześniejszymi przygotowaniami do świąt. Cały czas się będzie zastanawiać, czy wszystko jest tak, jak powinno być, czy wystarczy jedzenia, czy każdy jest zadowolony. Z tego powodu będzie mógł łatwo doprowadzić do niechcianych kłótni z rodziną.

Zdjęcie Zodiakalny Baran musi odnaleźć spokój / 123RF/PICSEL

Baran w nadchodzące święta musi odnaleźć spokój. Przestań myśleć o tym, jak powinno być, bo na pewno wszystko jest świetne. A drobnych niedociągnięć i tak nikt nie zauważa poza tobą. Postaraj się wyciszyć i skupić na przyjemnej atmosferze. Zaproponuj rodzinie wspólną zabawę dla odprężenia.

Rak (21.06 - 22.07) - przygotuj się na każdą ewentualność

Początek grudnia będzie cudownym czasem dla tych znaków zodiaku Na Raka w Święta Bożego Narodzenia będą czekać liczne zawirowania. Nic nie będzie szło tak, jak to zaplanował. Musisz wiec przygotować się na każdą ewentualność. W końcu nie chcesz, aby zaskoczyła cię nieprzewidziana wcześniej sytuacja.

Dla Raka Boże Narodzenie będzie także czasem zmian. Należy spodziewać się idącej za tym samej pozytywnej energii. Nie obawiaj się, tylko czekaj na miłe niespodzianki. Mogą one jednak zaburzyć rodzinne święta. Być może, swoją uwagę będziesz musiał podzielić między najbliższych i kogoś lub coś jeszcze.

Skorpion (23.10 - 22.11) - ta wiadomość wywróci święta o 180 st.

Skorpion od dawna ukrywa coś przed bliskimi. Z tego powodu jego święta mogą być nerwowe i stresujące. Warto może zdecydować się na rozmowę, o tym, co się stało. Wiadomość może wywołać szok u rodziny i wywrócić święta je "do góry nogami". Po czasie jednak wszystko się unormuje. Bliscy zrozumieją, dlaczego nie chciałeś o tym mówić.

Skorpion w końcu będzie mógł ruszyć do przodu. Dodatkowo jego relacje z najbliższymi, z którymi spędzi święta, zacieśnią się. Poczują się ważni i będą się cieszyć, że powiedziałeś im o czymś tak istotnym dla ciebie.

