Feng shui to, licząca co najmniej cztery tysiące lat, chińska nauka o sztuce życia w harmonii z naturą. Chińczycy wierzą, że stosując się do jej zasad, możemy stworzyć dom lub mieszkanie idealne, w którym swobodnie przepływać będzie energia, a jego mieszkańcy odnajdą równowagę i spokój.

W dosłownym tłumaczeniu feng shui oznacza wiatr i wodę, a jej źródła tkwią w chińskiej filozofii taoizmu. W centrum tej nauki znajduje się chi, czyli pierwotna energia, która łączy i ożywia wszystko, to z niej wszystko powstaje i do niej wszystko wraca. Jeśli chi przepływa bez przeszkód, mamy do czynienia z harmonią, jeśli gdzieś utknie, dochodzi do jej zaburzenia. To dlatego tak ważne jest, by energia mogła swobodnie przepływać przez nasze domy, pozwalając przy tym i nam osiągnąć spokój i harmonię.

Według feng shui człowiek od zawsze otacza się przyrodą w postaci symboli. Zazwyczaj robimy to zupełnie nieświadomie, ale Chińczycy wierzą, że celowe otaczanie się konkretnymi przedmiotami, może zaprosić do naszego domu dobrobyt i świeżą energię. Jednym z takich symboli jest misa z owocami. Dlaczego warto mieć ją w domu?

Według Chińczyków powinna stać w każdym domu. Oto, co symbolizuje

Owoce to, według feng shui, symbol odżywiania, dobrobytu i życia. To właśnie owoce przynosimy przecież chorym, by szybciej wrócili do zdrowia i pełni sił, chcąc, by ich smak osłodził im trudny czas. Misa z owocami to jeden z najpopularniejszych symboli Zachodu w feng shui i, co ciekawe, wcale nie muszą być one prawdziwe i świeże!

W idealnie zaprojektowanym według feng shui domu zawsze powinna się znaleźć misa ze złotymi owocami. Ten kolor nadaje im bowiem wyższą wartość i szlachetność. Złote owoce w misie mają przyciągnąć dobrobyt i obfitość, a idealnym miejscem dla nich będzie kuchnia lub jadalnia. Owoce te warto postawić też w kwadracie bogactwa, by jeszcze szybciej i skuteczniej przyciągnęły do nas dobrobyt.

