Przewrotność astrologii. Kto tym razem będzie miał szczęście?

W astrologii wierzy się, że układ planet może wpłynąć na życie poszczególnych osób ze względu na to, pod jakim znakiem zodiaku przyszły na świat.

Tym razem okazuje się, że marzec w astrologii wygląda niezwykle pomyślnie pod względem finansów dla trzech konkretnych znaków zodiaku. Które z nich powinny już szykować konta bankowe i portfele na niespodziewany przypływ gotówki wraz z pierwszym powiewem wiosennego powietrza?

Radosny Strzelec dostanie dobre nowiny. Nie będzie się tego spodziewał

Zdjęcie Strzelce otrzymają pieniądze, o których dawno już zapomniały / 123RF/PICSEL

Radosne, ogniste strzelce dość lekko podchodzą do życia i spraw z nim związanych, także do finansów. Są zdania, że pieniądze raz są, a raz ich nie ma, a gdy się pojawiają, trzeba z nich korzystać z radością.

Wygląda na to, że wiosną Strzelce będą mogły powydawać pieniądze, które w łatwy sposób do nich przyjdą. Odezwą się starzy dłużnicy i tak Strzelce odzyskają pieniądze "z przeszłości".

Ta wiadomość z pewnością ich zaskoczy, bo już dawno pogodzili się z tym, że nigdy nie odzyskają swoich pieniędzy.

Cierpliwe Byki dostaną wyczekane pieniądze. Muszą jednak podjąć ważną decyzję

Zdjęcie Byki czeka w marcu finansowa nagroda za podjęcie dobrej decyzji / 123RF/PICSEL

Byki to urodzeni stoicy. Ponad wszystko cenią sobie spokój i potrafią cierpliwie oczekiwać na to, na czym im zależy. Nie spieszą się w swoich działaniach i wygląda na to, że właśnie ten brak pośpiechu doceni Wszechświat w marcu.

U Byków mogą zajść poważne zmiany w połowie miesiąca, ale to od Byka będzie zależeć, czy podąży drogą zmiany. Jeżeli spokojnie i bez emocji przemyśli wybór swojej nowej drogi, otrzyma finansową nagrodę od losu.

W marcu osoby urodzone pod znakiem Byka powinny być czułe na wszelkie znaki, które ześle im Kosmos i powinny rozważnie słuchać swijej intuicji.

Panny podliczą oszczędności. Będą zaskoczone

Skrupulatne Panny doskonale radzą sobie w sferze finansów. Potrafią odkładać regularnie pieniądze i właśnie marzec przyniesie podsumowanie tego działania.

Panny zobaczą, ile udało im się zgromadzić na koncie oszczędnościowym, a dodatkowo otrzymają zastrzyk gotówki, którego się nie spodziewały. Może być to premia w pracy lub wygrana na loterii.

To uśmiech od losu za pracowitość i sumienność Panny, która zasłużyła na pożądne, wiosenne wakacje za zaoszczędzone pieniądze.