Czerwiec 2023 roku będzie dla większości znaków zodiaku bardzo pomyślny. Przyniesie on bowiem świeży powiew wiatru, dobrą energię i nowe pomysły. Wiosna rozkręci się już na dobre - zarówno ta za oknem, jak i w sercach. Czerwiec zachęca do ryzyka i rozpoczynania nowych projektów - to dobry moment, by wziąć sprawy w swoje ręce!

Niestety, nie wszystkie znaki zodiaku będą mieć w czerwcu "z górki". Byk, Rak i Ryby muszą mieć się na baczności i uważnie patrzeć pod nogi. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie w czerwcu?

Byk będzie miał problemy w pracy

Czerwiec 2023 roku będzie dla Byka dość trudnym miesiącem. Najwięcej trudności przysporzy Bykowi praca, a konkretnie współpracownicy. Zauważy on, że brakuje im profesjonalizmu, większość obowiązków wykonują "po łebkach" i to Byk musi sprzątać po nich cały bałagan. Nie będzie więc milczał, ale postanowi zwrócić im uwagę i wypunktować wszystkie ich błędy co, przynajmniej na kilka dni, wprowadzi dość nerwową atmosferę w pracy.

Zdjęcie Byk musi pamiętać, że swoją bezpośredniością może sprawić komuś przykrość / 123RF/PICSEL

Byk nieszczególnie się tym przejmie, poczuje ulgę i z zadowoleniem odnotuje, że część osób wzięła sobie jego uwagi do serca. Byk znowu zatriumfuje, utwierdzając się w przekonaniu, że potrafi wyjść cało z każdej opresji i powinien ufać swojej intuicji.

Byk musi jednak pamiętać, że swoją bezpośredniością, a czasem nawet obcesowością może sprawić komuś przykrość. Nie wszyscy muszą też zawsze zgadzać się z jego opiniami i akceptować decyzje, które podejmuje. Ważne, by pamiętał, że pracuje w grupie i od czasu do czasu oglądał się na innych.

Raka czeka najtrudniejszy miesiąc w tym roku

Rak musi przygotować się na bardzo trudny czerwiec - to może być dla niego wręcz najgorszy miesiąc w tym roku. Stresów przysporzy Rakowi zarówno praca jak i trudna sytuacja w domu - nieporozumienia, awantury i rzucane z każdej strony kłody pod nogi sprawią, że pod koniec czerwca będzie on dosłownie wykończony!

Astrologia Cztery znaki zodiaku, których życie odmieni się w najbliższych tygodniach. Czy na lepsze? Rak powinien w czerwcu schować ambicję do kieszeni, nie wychylać się zbytnio i cicho wykonywać swoje obowiązki. W czerwcu niewiele rzeczy pójdzie bowiem po jego myśli i nie warto z tym walczyć. By jakoś przetrwać ten trudny miesiąc, Rak powinien w każdej wolnej chwili skupiać się na sobie i szukać okazji do relaksu. Dobrze zrobi mu regularna aktywność fizyczna, wizyta u masażysty lub po prostu wieczory z dobrą książką. Samopoczucie poprawi mu także świeże powietrze - jak najczęściej powinien korzystać ze spacerów i kontaktu z naturą.

Rak powinien w czerwcu wyciszyć się i obserwować, jak przechodzące obok burze odchodzą wraz z końcem miesiąca. Lipiec będzie już zdecydowanie łatwiejszy.

Ryby słono zapłacą za najmniejszy błąd

Czerwiec nie da Rybom okazji do odpoczynku. Co gorsze, słono zapłacą za każdy popełniony w tym miesiącu błąd. W pracy będą musiały zmierzyć się z ważnym projektem i dosłownie utoną w papierach. Będą musiały zachować także ostrożność i w razie możliwości korzystać z pomocy ekspertów. Ryby nie powinny w tym miesiącu ufać tylko sobie - nawet najmniejsze potknięcie może skończyć się dla nich kompletną katastrofą.

Zdjęcie Raki powinny w tym miesiącu wyciszyć się i unikać kłótni / 123RF/PICSEL

Ryby muszą być w czerwcu bardzo dokładne i konkretne, przyda się im także dobry plan. Kalendarz w telefonie może nie wystarczyć - Ryby powinny zapisywać każdą rzecz, którą muszą wykonać, pamiętać o terminach i unikać błędów. Nawet najmniejsza błahostka może urosnąć w tym miesiącu do rangi wielkiego problemu.

Ryby są jednak inteligentne, szybko się uczą i wyciągają wnioski - jeśli dobrze zaplanują ten miesiąc, lipiec da im wreszcie chwilę na oddech.

