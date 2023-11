Spis treści: 01 Ulubieńcy wszechświata. Te znaki zodiaku mają ogromne szczęście

02 Kosmiczny wybraniec. Szczęściarz, który zawsze spada na cztery łapy

03 Z precyzją unika pułapek i kłopotów. Wszechświat ją ubóstwia

04 Nagroda za staranność i wytrwałość. Gwiazdy otoczyły go opieką

Ulubieńcy wszechświata. Te znaki zodiaku mają ogromne szczęście

Od miesięcy starałeś się o awans, a w ostatniej chwili podwyżkę zgarnął ci sprzed nosa kolega z pracy? A może znów przeżywasz kolejne, bolesne rozstanie, podczas gdy twoja najlepsza przyjaciółka od lat wije szczęśliwe gniazdko? Astrologowie nie mają wątpliwości, niektóre znaki zodiaku mają w życiu zdecydowanie więcej szczęścia, niż inne. Wszystko za sprawą kosmicznego wsparcia. Mówi się o nich, że są prawdziwymi ulubieńcami Wszechświata. Dlaczego?

Wszystko z uwagi na fakt, iż gwiazdy bacznie obserwują ich każdy kolejny ruch, obdarzając je cechami, które pomagają i wspierają w działaniu. Dlatego też osoby spod niektórych znaków zodiaku rzadziej dotyka pech, a wszelakie problemy zdają się omijać ich szerokim łukiem. Ich życie niejednokrotnie jest czystą sielanką, gdzie nie ma najmniejszych powodów do narzekań. O kim mowa?

Kosmiczny wybraniec. Szczęściarz, który zawsze spada na cztery łapy

Jednym z kosmicznych wybrańców Wszechświata jest zodiakalny Rak. Gwiazdy wręcz go ubóstwiają. Od urodzenia uważany jest za szczęściarza. Nic w tym dziwnego, siła wyższa systematycznie usuwa z jego drogi wszelkie ewentualne trudności.

Zdjęcie Te znaki zodiaku są kosmicznymi wybrańcami. Wszechświat je uwielbia / 123RF/PICSEL

Co ważne, Rak nigdy się nie poddaje, zawsze dążąc do osiągnięcia założonych sobie celów. Ma w tym co prawda ogromne wsparcie Wszechświata, jednak ten czasami daje mu nauczkę, by nie był zbyt pewny siebie. Mały pstryczek w nos dodaje mu jednak energii do działania. Nic zdaje się nie być dla zodiakalnego Raka straszne.

Z precyzją unika pułapek i kłopotów. Wszechświat ją ubóstwia

Zodiakalna Panna, jeden z najspokojniejszych znaków zodiaku, z ogromną precyzją unika pułapek i kłopotów. Wszystko z uwagi na fakt, iż jej każdy kolejny krok jest dokładnie przemyślany. Zdarza się, że doznaje przykrości, jednak koncentruje się wówczas na źródle problemu, szybko go eliminując.

Panna, będąc silnym, wytrwałym i ostrożnym znakiem zodiaku, rzadko wpada w tarapaty. Jeśli już jej się to zdarzy, Wszechświat natychmiast dodaje jej skrzydeł i ciągnie w górę. Czuwa nad nią prawdziwa, anielska opieka.

Nagroda za staranność i wytrwałość. Gwiazdy otoczyły go opieką

Zodiakalny Koziorożec, niezależny i uparty, mocno prze do przodu w poszukiwaniu swojej ścieżki i osiągnięcia celów. W jego słowniku na próżno szukać stwierdzenia "pochopna decyzja". Poważnie podchodzi do każdej sytuacji, a obdarzony przez gwiazdy mądrością i trzeźwym spojrzeniem na świat zawsze świadomie kroczy przez życie.

Zdjęcie Ulubieńcy wszechświata. Te znaki zodiaku mają ogromne szczęście / 123RF/PICSEL

Omija ryzyko i niepewne sytuacje. Wszechświat obdarzył go bowiem zmysłem przezorności i przenikliwości, które ostrzegają go przed niebezpieczeństwem. Nie daje się żadnym trudnościom, a nawet po porażce jest w stanie szybko otrzepać spodnie i ruszyć naprzód. Gwiazdy mają go w ciągłej opiece.



