Jedni nie dają wiary przesądom, twierdząc, że są zwykłymi zabobonami. Inni bezgranicznie im ufają, jak ognia bojąc się ewentualnego nieszczęścia. Są też tacy, którzy pewnych sytuacji unikają dla własnego spokoju. W listopadzie takich momentów jest wyjątkowo dużo.

Czego nie wolno robić w listopadzie? Uważaj na te sytuacje

Listopad jest miesiącem zadumy. Kojarząc się z bólem straty i tęsknotą za bliskimi, którzy odeszli, nie maluje się w astrologii jako miesiąc dobry na podejmowanie jakichkolwiek wiążących decyzji. W tym czasie powinniśmy między innymi unikać przeprowadzek. Te mogą bowiem okazać się pechowe.

Zdjęcie W listopadzie warto unikać przeprowadzek / 123RF/PICSEL

Zmiana miejsca zamieszkania w listopadzie może pociągnąć za sobą szereg nieprzyjemnych następstw. Mowa między innymi o ściągnięciu do nowego mieszkania duchów i złej energii, pod wpływem której trudno będzie później funkcjonować. Chcąc uwić nowe, ale szczęśliwe i wolne od trosk gniazdko, z przeprowadzką warto poczekać kilka dni i zrobić to na przykład na początku grudnia.

Czego się nie robi w listopadzie? Miesiąc bez litery "r"

W listopadzie nie powinno się również brać ślubu. Jeden z najpopularniejszych ślubnych przesądów mówi bowiem o tym, iż najlepszym, a wręcz jedynym słusznym terminem ślubnej ceremonii jest miesiąc z literą "r" w nazwie. Ta ma być traktowana jako symbol szczęścia, wróżąc parze wspaniałą przyszłość i trwałość małżeństwa. Tej nie ma jednak w nazwie jedenastego miesiąca w kalendarzu.

To jednak nie wszystko. Ślub w listopadzie, z uwagi na "cmentarny" charakter tego miesiąca, ma być zwiastunem pecha i czarnych, łzawych chmur, które mogą zawisnąć nad świeżo upieczonymi małżonkami. Nieco bardziej przesądni polecają poświęcić ten czas zadumie nad zmarłymi bliskimi, zaś weselne świętowanie odłożyć nieco w czasie.

Nie patrz w album. Ściągniesz na siebie pecha

W listopadzie w kąt należy odrzucić albumy ze zdjęciami. Niepozorne, przywołujące na myśl stare, dobre czasy fotografie mogą jednak sprawić, że do naszego życia wrócą demony przeszłości. A nuż nieopatrznie natkniemy się na zdjęcie osoby, która źle nam życzy. Wtedy od katastrofy już o krok.

Zdjęcie W listopadzie w kąt należy odrzucić albumy ze zdjęciami / 123RF/PICSEL

Oglądanie starych zdjęć, a co za tym idzie - powrót do przeszłości, zahamuje dodatkowo nasz rozwój, zatrzymując nas na chwilę w miejscu. Podczas rodzinnych spotkań w listopadzie warto więc odmówić sobie fotograficznych wspomnień, wracając do tego zajęcia raczej w grudniu, podczas świątecznych długich wieczorów.

