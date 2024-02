Spis treści: 01 Humorzaste Ryby. Wszystkiemu winny Neptun

02 Lew. Kapryśny, bo chce mieć to, co najlepsze

03 Byk. Kaprysem czysty luksus

Humorzaste Ryby. Wszystkiemu winny Neptun

Zdecydowanym królem dąsów i kaprysów są Ryby. Rybami rządzi żywioł wody, która potrafi być niezwykle zmienna. Takie też są osoby spod tego znaku. W kilka chwil mogą zamienić się w rwący nurt kaprysów, gdy tylko coś im się nie spodoba.

Osoby spod tych znaków są geniuszami. Jesteś na liście Winny tej zmianie może być także Neptun, który jest nierozerwalnie powiązany z Rybami. Ósma w kolejności planeta w Układzie Słonecznym symbolizuje marzenia, iluzje, tajemnice i duchowość, ale też zamieszanie.

Neptun lubi namieszać w życiu emocjonalnym Ryb, co powoduje u nich czasem zły humor, obrażanie się i ową kapryśność. Ryby są niezwykle emocjonalne, cechuje je wysoko rozwinięta duchowość i intuicja. Kiedy więc masz do czynienia z osobami spod znaku Ryb lepiej uważaj na słowa i gesty.

Lew. Kapryśny, bo chce mieć to, co najlepsze

Zdjęcie Lwy to czysty upór, który przeradza się niekiedy w kaprys / 123RF/PICSEL

Kaprysy Lwa zależne są od jego humoru i tego, jak bardzo mu na czymś zależy. Lwy mają w swojej naturze walkę o to, co dla nich ważne, ale też gdy czegoś zapragną, co będzie tylko ich kaprysem, to zrobią wszystko, by to zdobyć.

Niekiedy osoby spod znaku Lwa mogą mieć problem w zatrzymaniu się w drodze do osiągnięcia celu, a gdy na światło dzienne wyjdzie mroczne oblicze Lwa, to wtedy jest pewny, że wszyscy dookoła są po to, by właśnie spełniać jego... kaprysy.

Byk. Kaprysem czysty luksus

Zdjęcie Byki kochają luksus - to ich największy kaprys / 123RF/PICSEL

Byki zazwyczaj ugodowe i spokojne, mają swoje gorsze strony charakteru. Jedną z nich jest zamiłowanie do luksusu. Właśnie gdy do głosu dochodzi pragnienie luksusu, pokazuje się także kapryśna strona Byka.

Byk będzie grymasił i kręcił nosem na różne opcje, aż nie poczuje się wystarczająco luksusowo. Średniej jakości hotel na wakacje? Nie ma takiej możliwości. Byk będzie szukał takiego, który potraktuje go na urlopie jak króla.

Może to być uciążliwe dla innych, bo wtedy też Byk nie pójdzie na kompromis. W dodatku wyjdzie w takiej sytuacji upartość Byka, a to już połączenie absolutnie humorzaste i trudne do okiełznania, jak rozjuszony Byk.

