Bliźnięta - można im zaufać

Bliźnięta to prawdopodobnie najmniej lubiany znak zodiaku, zwykle podejrzewany o dwulicowość i fałszywość. Na szczęście na drodze często nie można mu nic zarzucić. Kobiety spod znaku Bliźniąt są pewne siebie i odważne. Dzięki temu żadna sytuacja na drodze nie jest im straszna. Lubią zabawę i wyzwanie, przez co jazda autem jest dla nich umiejętnością, którą warto podszlifować. Dodatkowym atutem Bliźniąt jest to, że dobrze radzą sobie z presją oraz podejmują szybkie decyzje. To właśnie sprawia, że możemy zaufać im za kierownicą.

Na drodze ich głównym minusem może być brak zdecydowania. Często mogą nie wiedzieć, jaką trasę wybrać lub która droga jest właściwa. Na szczęście jedynym skutkiem zgubienia się jest trochę więcej czasu spędzonego w drodze.

Lew - pewny siebie kierowca

Lew to znak zodiaku, który jest z natury pewny siebie. To właśnie dzięki temu kobiety spod tego znaku są dobrymi kierowcami. Ich ambicja również nie pozwala im na to, aby być złym kierowcą. W działaniu jest skoncentrowany, skuteczny oraz zdeterminowany.

Wiele osób zarzuca Lwom, że są skupione na sobie. W tym przypadku jednak działa to na ich korzyść. Zodiakalny Lew zna swoje silne i słabe strony, przez co za kierownicą wie, na co może sobie pozwolić. Kobiety Lwy nie będą popisywać się na drodze, ani brawurowo jeździć, ze względu na swoją empatię. Ten znak zodiaku dba o innych ludzi i pamięta o tym również podczas jazdy. Nie będzie chciał narazić na niebezpieczeństwo swoich pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Byk - opanowany i rozsądny

Wśród dobrych kierowców należy uwzględnić również kobiety spod znaku Byka. Jako znak ziemi cechuje je obiektywne spojrzenie na świat, pragmatyczne podejście do życia oraz zamiłowanie do stabilizacji. Byki wyróżniają się spośród znaków ziemi tym, że ich zamiłowanie do zasad ogranicza się jedynie do tych, które mają dla nich sens. Z tego powodu na drodze Byki będą wybierać mądre decyzje, a nie ślepo patrzeć na przepisy. Ich zdrowy rozsądek i niechęć do podejmowania ryzyka sprawia, że można im zaufać.

Byki są również cierpliwe, zorganizowane i odpowiedzialne. To właśnie mieszanka tych cech sprawia, że są dobrymi kierowcami.

Co więcej, Byki kochają komfort. Wybierając się z nimi w trasę, zawsze można liczyć na przekąski, napoje czy gumę do żucia. Byk nie odmówi ci przystanku na toaletę, jedzenie czy odpoczynek. Wycieczka z nimi dla pasażera to sama przyjemność.

Strzelec - spokojnie do celu

Strzelce kochają przygodę. Ten ognisty znak uwielbia czuć się wolnym i nieograniczonym. To właśnie dlatego wycieczki są jego domenom. Auto traktuje jako przydatne narzędzie, dzięki któremu może cieszyć się swobodą. Kiedy tylko ma ochotę na przygodę, wsiada za kierownicę i jedzie przed siebie. W większości przypadków Strzelce mają duże doświadczenie za kółkiem. Podróże autem dają im namiastkę wolności, którą przecież uwielbiają.

Kobiety Strzelce są mniej nieokiełznane od mężczyzn. Pamiętają o odpowiedzialności oraz bezpieczeństwie innych na drodze. To właśnie czyni je dobrymi kierowcami. Duże doświadczenie oraz świadomość niebezpieczeństw sprawiają, że za kółkiem kobietom spod tego znaku możesz zaufać. Ważniejszy jest dla nich cel przygody niż brawurowa jazda i popisywanie się.

