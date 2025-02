Wenus dodaje Wadze mocy. To stąd czerpie swoją atrakcyjność

Wagi znane są jako wyjątkowo zrównoważone, kochające harmonię i sprawiedliwość. Co ciekawe, nie są tak temperamentne jak Lwy, czy rozrywkowe jak Strzelce, a jednak astrolodzy uważają, że to jeden z najbardziej atrakcyjnych znaków zodiaku.

Okazuje się, że może to wynikać z planety opiekuńczej Wag. Ten znak zodiaku władany jest przez Wenus, podobnie jak Byki - planetę piękna, miłości i sztuki.

To właśnie jej wpływ obdarza osoby spod tego znaku naturalnym wyczuciem estetyki, elegancją oraz wrodzoną gracją. Wagi często mają proporcjonalne rysy twarzy i zwracają uwagę na swój wygląd, ale ich atrakcyjność nie ogranicza się do fizyczności - emanacja urokiem i dbałość o otoczenie sprawiają, że ludzie instynktownie przyciągają się do nich.