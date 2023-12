Teoria siedmiu związków odnosi się w astrologii do odległości na kole horoskopu, jaka dzieli znaki zodiaku partnerów. Podobne wyliczenie pokazuje, jakie znaki tworzą najbardziej udany związek. Jak to sprawdzić?

Sprawdź swój horoskop na dziś. Oto co cię czeka

Teoria siedmiu związków. Jak obliczyć dopasowanie partnerów?

Koło horoskopu, z uwagi na 12 znaków zodiaku, składa się z dwunastu pól. Chcąc wybiec nieco w przyszłość, sprawdzając dopasowanie w swoim związku, wystarczy policzyć ile znaków was dzieli. Dla ułatwienia koło warto sobie narysować, pamiętając przy tym, iż odpowiednią sekwencją znaków jest: 1. Baran, 2. Byk, 3. Bliźnięta, 4. Rak, 5. Lew, 6. Panna, 7. Waga, 8. Skorpion, 9. Strzelec, 10. Koziorożec, 11. Wodnik, 12. Ryby.

Reklama

Dla przykładu: Ryby są oddalone o dwa znaki zodiaku od Koziorożca (licząc wstecz) i Byka (licząc w przód). Panna jest oddalona o pięć znaków od Wodnika i Barana. Co to oznacza dla związku?

Ten sam znak zodiaku. Partnerstwo idealne

Astrologowie nie mają wątpliwości, te same znaki zodiaku są w stanie stworzyć związek idealny, oparty na partnerstwie i współpracy. To niemal życie jak z bajki. W podobnej relacji partnerzy mają wiele wspólnych cech, przez co łatwiej poznać im siebie nawzajem. Bez trudu dostrzegają swoje zalety i wady, które szybko akceptują.

Nie oznacza to jednak, że podobna relacja to związek aż po grobową deskę. Jeśli wtargnie do niego rutyna, a płomień miłości przygaśnie, wówczas dotychczasowe zabiegi skazane zostaną na niepowodzenie. Warto o tym pamiętać.

Zdjęcie Czy on jest ci przeznaczony? Oto co mówi teoria siedmiu związków / 123RF/PICSEL

Różnica jednego znaku. Nauczyciel, który pilnuje ucznia

Różnica jednego znaku zodiaku bywa myląca. Na logikę wydawać się może, że w tym przypadku partnerzy posiadają wyjątkowo mało różnic. Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości może okazać się, że jesteście zupełnymi przeciwieństwami, a wówczas związek zamieni się w relację nauczyciela i ucznia.

Jedna z osób będzie znajdować się "wyżej" swojego partnera, przejmując nauczycielską rolę. Drugi znak będzie miał więc co prawda ogromną szansę na rozwój, jednak drugi może się szybko znudzić. Podobna relacja często łączy się również z dużym przyciąganiem, ale nierzadko kończy się też bolesnym rozstaniem.

Zobacz również: To znak zodiaku, który może liczyć na spływające bogactwo. Przepowiednia na 2024 rok

Różnica dwóch znaków zodiaku. Przyjaciele po grób

Różnica dwóch znaków zodiaku łączy partnerów w przyjacielskiej relacji. W takim związku obie strony nadają na tych samych falach, wzajemnie się akceptując. Mają wspólne pasje i poglądy, jednak niejednokrotnie traktują się zbyt "kumpelsko". Warto pamiętać o podtrzymywaniu namiętności.

Różnica trzech znaków zodiaku. Niebezpieczeństwo

Odległość trzech znaków zodiaku na kole horoskopu może wróżyć niebezpieczeństwo. Podobna relacja może przywoływać duchy przeszłości, rozdrapując stare rany i mocno komplikując codzienne działanie. Jeśli partnerowi również nie udało się uporać z przeszłością, tylko o krok od zmiany miłości na nienawiść.

Zdjęcie Teoria siedmiu związków. Pozwoli sprawdzić dopasowanie w miłości / 123RF/PICSEL

Różnica czterech znaków zodiaku. Oaza spokoju

Różnica czterech znaków zodiaku zdaje się tworzyć parę o niezwykłej sile. Partnerzy dają sobie wzajemnie poczucie bezpieczeństwa, mobilizując się wtedy, kiedy jest to konieczne. Uczą się od siebie nawzajem, nieustannie walcząc o swoją relację i uczucie. Doskonale wiedzą, że mają szczęście i doceniają to na każdym kroku.

Zobacz również: Dzień twoich narodzin zdradza o tobie więcej, niż myślisz. Możesz być zaskoczony

Różnica pięciu znaków zodiaku. Jak to się stało?

Różni was pięć znaków zodiaku? Taką parę więcej dzieli, niż łączy. Jak więc to się stało, że w ogóle są razem? W podobnych przypadkach astrologia mówi o związku karmicznym, czyli sytuacji, kiedy dane osoby nie mogły uniknąć tego, co było im zapisane w gwiazdach.

To jednak nie oznacza, że podobny związek jest skazany na niepowodzenie. Praca nad sobą i poświęcenie mogą sprawić, że ta relacja będzie prawdziwą przyjemnością.

Różnica sześciu znaków. Przeciwieństwa z wspólnym celem

Znaki zodiaku leżące na kole horoskopu dokładnie naprzeciwko siebie wytwarzają magię wzajemnego przyciągania. Są zupełnymi przeciwieństwami, ale wspólnie tworzą coś, czego zazdroszczą im inni. Wzajemnie się wspierają, a dzięki czemu w relacji rozkwitają i rozwijają skrzydła. To zdecydowanie dobra prognoza dla udanego związku na całe życie.

Zobacz również: To ostatnia cyfra twojego roku urodzenia? Szczęściara to mało powiedziane