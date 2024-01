Pierwsza karta: Umiarkowanie Tarot

Odwrócona karta jest symbolem wielorakich niedomówień, które mogą wystąpić w twoim życiu. Spotkają cię nieprzyjemne sytuacje wynikające z braku cierpliwości i nadmiernego przewrażliwienia z twojej lub czyjejś strony. Może to doprowadzić do uczucia osamotnienia i przyczynić się do obaw związanych z wyrażaniem uczuć. Dodatkowo możesz się do czegoś lub kogoś zniechęcić, albo stracić w jakiejś dziedzinie motywację. Jeśli zauważysz podobne zachowania w swoim otoczeniu, zacznij reagować. Jeśli ktoś będzie przewrażliwiony - wykaż zrozumienie, natomiast jeżeli to będzie dotyczyło ciebie - spróbuj nabrać dystansy do sytuacji.

Reklama

Zdjęcie Obrazek nr 1 / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Które znaki zodiaku czeka bogactwo w 2024 roku, a kogo ominie szczęście?

Druga karta: Księżyc Tarot

Księżyc często związany jest z poznawaniem ludzkiej psychiki. Może zwiastować nadchodzące zmiany w twoim życiu. To będzie rok, w których będziesz się rozwijać. W 2024 musisz zaufać swojej intuicji oraz przeczuciom. Nadejdą chwile, w którym będziesz wątpić w siebie i swoje decyzje. Daj się ponieść w tym roku również swojej wyobraźni. Nie poprzestawaj na małych rzeczach. To dobry czas na zmianę swoich nawyków oraz zbędnych relacji. Wsłuchuj się w swoją podświadomość oraz przyjrzyj się snom. Pamiętaj, możesz wszystko!

Zdjęcie Obrazek nr 2 / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Te imiona przyciągają bogactwo. Noszą je wybrańcy

Trzecia karta: Wisielec Tarot

Ta karta symbolizuje zawieszenie, być może trwasz w relacji lub sytuacji, która cię w pewien sposób ogranicza. Przyjrzyj się swoim dotychczasowym działaniom i schematom. Być może powielasz od dłuższego czasu jeden i ten sam błąd. Może przyjrzyj się bliżej swojej pracy, czy nie tkwisz w miejscu, w którym się nie rozwijasz. Ta karta może dotyczyć wszystkich aspektów twojego życia. Spróbuj w nowym roku spojrzeć na wszystko z innej perspektywy, a twoje życie zmieni się maksymalnie.

Zdjęcie Obrazek nr 3 / opracowanie własne / INTERIA.PL

Czwarta karta: Sprawiedliwość Tarot

Ta karta reprezentuje racjonalną część umysłu. W tym roku musisz nauczyć się bezstronności i równowagi, których brakuje w twoim życiu. Być może za mocno dajesz ponosić się wyobraźni oraz emocjom. Intuicja ci tym razem nie pomoże, wręcz przeciwnie może cię zawieść. Analizując wybory w 2024 roku, sprawdzaj wszystkie "za" oraz "przeciw". Tylko w ten sposób ten rok okaże się przychylny. Możliwe, że będziesz mieć problem w tym roku z dostosowaniem się do czegoś. Przyjrzyj się temu uważnie.

Zdjęcie Obrazek nr 4 / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Co czeka nas w 2024 roku? Słynny astrolog wyjawił tajemnicę